Три четверти россиян потратили в новогодние каникулы больше обычного: исследование Авито и GigAnt

Совместное исследование Авито Работы и сервиса подработки GigAnt показало, что во время новогодних праздников затраты увеличились у 74% россиян по сравнению со средними тратами в течение года. Увеличение финансовой нагрузки чаще отмечают жители малых городов: 43% опрошенных потратили за новогодние каникулы намного больше, чем обычно. Чтобы покрыть возросшие расходы, россияне предпочитают экономить (45%), откладывать крупные покупки (31%), взять подработку или дополнительную нагрузку на основной работе (22% и 13%).

74% опрошенных респондентов отмечают, что за время новогодних каникул у них выросли затраты. При этом женщины потратили больше, чем мужчины (77% против 69%).

Жители двух столиц и городов-миллионников чаще отмечали, что новогодние расходы не изменились (22%), или немного сократились по сравнению с обычными. Сокращение трат характерно для жителей Санкт-Петербурга, Уфы, Самары (по 10%), Ростова-на-Дону (9%). Москва расположилась на третьем месте (8%). Жители малых городов, напротив, отмечают увеличение финансовой нагрузки в новогодние праздники: почти у каждого второго (43%) затраты во время новогодних каникул оказались намного выше обычных по году.

«Традиционно расходы перед новогодними праздниками увеличиваются в несколько раз. И последствия таких сезонных трат многие продолжают ощущать на себе и после праздников, вынужденно сокращая расходы и ограничивая себя. Это также непростой период и для бизнеса, так как наступает заметный застой в продажах. Сервис „Авито Подработка х GigAnt“ как раз стремится помочь людям иметь возможность проводить новогодние и другие праздники без ощутимого удара по кошельку. А компаниям не терпеть послепраздничные простои. С развитием нашего сервиса и ростом популярности проекта мы рассчитываем в будущем увидеть положительные результаты» Мария Шестеркина, руководитель по маркетингу проекта «Авито Подработка».

Экономить или подрабатывать: как покрыть расходы

Большинство россиян экономят после новогодних праздников, чтобы покрыть увеличившиеся расходы (45%). При этом женщины сокращают траты чаще мужчин, (49% против 39% у мужчин).

Молодые люди экономят реже (42% против 45% по России), однако они предпочитают найти подработку (27%) или взять дополнительную нагрузку на основной работе (18%). Чаще всего подрабатывают после новогодних праздников в Уфе (30%), Казани, Нижнем Новгороде (23%) и Екатеринбурге (22%).

Еще один популярный способ восполнить бюджет после новогодних каникул — подработка (27%). Наиболее распространено это в городах-миллионниках (29%). Например, в Перми (35%), Казани, Самаре, Омске (33%), Уфе, Екатеринбурге (по 31%). В Москве и Санкт-Петербурге по 24% жителей.

«Расходы россиян на каждодневные нужды и так постоянно растут, а реальные доходы падают, и новогодние праздники при всей их позитивности — это дополнительный удар по кошельку. То, что почти половина опрошенных вынуждена экономить после праздников — грустно, это нужно менять. Подработка остаётся по сути единственным экологичным форматом для решения финансовых проблем, но её поиск и сама подработка — это зачастую сложно и тяжело. Именно поэтому для нас так важно сделать подработку более доступной и комфортной для большего числа людей, это может реально улучшать качество жизни» Денис Решанов, основатель и управляющий директор GigAnt, председатель кластера «Gig-экономика» РАЭК.

На что россияне тратили деньги в новогодние праздники

Значительная часть расходов пришлась на подарки родным и близким, досуг и развлечения во время длительных выходных. В среднем расходы на подарки составляют около 2 000 — 6 000 рублей. При этом мужчины больше склонны делать дорогие подарки и тратить на них более 10 000 рублей (21% против 18% у женщин). Большие затраты на подарки отмечают чаще молодые люди в возрасте 25-34 года. Среди этой возрастной категории более 10 000 рублей потратили 24% (против 19% по стране). Большие затраты на подарки у жителей Москвы (30%), Санкт-Петербурга (27%), Нижнего Новгорода (23%). Меньше 4 000 тратят в Самаре (34%), Красноярске (27%), Волгограде (26%).

72% опрошенных россиян провели новогодние праздники дома, за просмотром фильмов и сериалов. Половина россиян, принявших участие в опросе (52%), отметили, что сумма затрат на развлечения не превысила 6 000 рублей.

Меньше всего потратили молодые люди в возрасте до 24 лет (28%) и пожилые (23%). Развлечения им обошлись в сумму до 2 000 рублей. Респонденты в возрасте 35-44 года чаще других отмечали, что потратили на свой новогодний досуг более 10 000 рублей (23%).

При этом к большим тратам больше склонны мужчины, чем женщины (20% против 16%). Увеличение затрат на развлечения отметили респонденты из Москвы (28%) и Санкт-Петербурга (23%).