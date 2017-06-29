Три четверти розничных торговых точек в России перешли на онлайн-кассы

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), три четверти розничных торговых точек в России перешли на контрольно-кассовую технику (ККТ) нового образца — это порядка 1,15 млн онлайн-касс. Осталось подключить еще около 300 000, сообщает «Коммерсантъ».

Внедрять кассы нового образца бизнесменов обязывает 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов». Предприниматели, занятые в розничной торговле, должны перейти на новую технику с июля 2017 года. Полгода спустя инициативой охватят даже тех, на кого обязанность по применению ККТ ранее не распространялась — пользователей ЕНДВ и обладателей патентов.

Онлайн-кассы самостоятельно передают налоговым органам сведения о каждой продаже. Их ключевой элемент — фискальный накопитель: устройство для записи и хранения фискальных данных в некорректируемом виде, аналог электронной кассовой ленты. Аппараты также должны быть подключены к компьютерам, программное обеспечение которых позволяет отправлять покупателям электронные чеки.

Весной предприниматели массово жаловались на то, что из-за дефицита устройств на рынке не укладываются в установленные сроки. В ситуацию были вынуждены вмешаться Минфин и ФНС, которые прямо запретили привлекать владельцев торговых точек к ответственности, если те заказали онлайн-кассы, но не успели их получить.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов относит реформу ККТ к «успешно реализуемым налоговой службой программам»: «Число тех, кто не смог установить новые кассы, оказалось минимальным. Уже не поступает обращений с мест, ситуация улеглась». Сейчас ФНС обрабатывает около 70 млн электронных чеков в сутки. Всего в России зарегистрировано порядка 1,15 млн кассовых аппаратов.