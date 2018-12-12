Три основные причины отказа от покупки товаров в интернет-магазинах

Российские пользователи интернет-магазинов назвали три основные причины отказа от покупки товаров, которые уже выбраны и находятся в корзине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование SAP.

Главная причина — цена доставки товаров, которая оказывается выше, чем ожидали потенциальные покупатели. Так ответили 51% тех, кто отказался от покупки товаров, находящихся в корзине. 48% не оплатили покупки, потому что товаров, которые они выбрали, не было в наличии. Ровно половина «отказников» решили не платить после того, как сравнили цену своей корзины с предложениями на других интернет-площадках.

Среди стимулов для оплаты покупки исследователи назвали уведомление о скидке или рекламной акции (58%), быструю реакцию магазина на онлайн-вопросы (43%) и получение информации о скидках при следующей покупке.

Исследователи также отметили, что на рекомендации при совершении покупки обращают внимание 98% клиентов, однако находят их полезными только 28%.

Эксперты также выяснили, что при совершении онлайн-покупок россияне действуют более решительно, чем покупатели из стран Западной, Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Доля тех, кто не оплачивает товар в корзине постоянно или в половине случаев, составила только 11%. Более половины пользователей оплачивают отобранные товары в течение часа, а три четверти — в течение дня. ​

Лидерами среди неоплаченных товаров из корзины стали мебель (16%), модные товары (17%) и путешествия (9%).