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Три рейтинга для владельцев интернет-магазинов

Рейтинг Рунета опубликовал сразу три рейтинга, призванных помочь компаниям найти подходящих под их проекты подрядчиков по веб-разработке, SEO и контекстной рекламе.

Рейтинг разработчиков интернет-магазинов-2018

В процессе его подготовки организаторы изучили 30 109 торговых площадок, запущенных 993 агентствами для 14 112 компаний-заказчиков. Полученная статистика выявила несколько любопытных тенденций:

  • Количество созданных на заказ интернет-магазинов снизилось на 5,5 % относительно прошлого года (6 497 торговых сайтов было разработано в 2017 году, а в 2018 — 6 157).
  • Категория «Продукты питания» также стала менее востребованной (в 2017 году было запущено 504 онлайн-магазина питания, а в 2018 — всего 352).
  • Категория «Цифровой контент», наоборот, стала популярнее (59 сайтов в 2017 году и 81 в 2018).
  • Заметно возрос интерес к тематике «Товары для дома» (891 интернет-магазин в 2017 году и 974 — в 2018).

Лидером Нижнего ценового сегмента стала компания «Урал-Софт», Среднего — Simtech Development, Верхнего — IDBI, Премиум — Aero.

Премиум сегмент

Верхний сегмент

Средний сегмент

Нижний сегмент

С помощью специальных фильтров вверху рейтинга, можно увидеть срезы относительно специализаций агентств на различных CMS и отраслях деятельности клиентов.

Два других рейтинга были опубликованы впервые. Они созданы для заказчиков, которым необходимо сразу несколько digital-услуг, ведь не секрет, что в этих случаях крайне желательно обращаться к одному подрядчику, а не дробить проект по нескольким:

Рейтинг компаний, занимающихся веб-разработкой и продвижением интернет-магазинов

Рейтинг SEO-компаний, занимающихся контекстной рекламой для интернет-магазинов

Автор: Анна
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