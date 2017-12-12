У Avito и «Юлы» появился новый конкурент

У интернет-классифайдов Avito и «Юлы» появился новый конкурент — сервис бесплатных объявлений Gigito.ru. Его создал житель Кирова Алексей Рыбников. Послушав друзей и знакомых, которые сетовали на то, что в Интернете не найти качественного сайта для размещения большей части бесплатных объявлений, Рыбников решил создать свой ресурс, вложив в это дело 6 млн руб. из собственных сбережений. Зарегистрированный на его сайте пользователь может бесплатно опубликовать объявление в любом разделе, находясь в любом российском регионе.

Gigito.ru появился в марте этого года и, по словам предпринимателя, имеет неплохие показатели: каждый третий посетитель ресурса оформляет регистрацию, то есть становится активным пользователем. «Когда мы запускали проект, то рассчитывали, что таких людей будет не больше 10%», — говорит Рыбников, добавляя, что для ресурсов, подобных Gigito.ru, хорошим показателем конвертации посетителей в клиентов считается даже 8%. Всего сайт насчитывает свыше 76 000 активных пользователей, на начало декабря они разместили более 113 000 объявлений.

По операционным затратам проект еще не вышел в ноль, но, как говорит Рыбников, это произойдет в мае — августе следующего года. На инвестиционную окупаемость ресурс выйдет не раньше конца 2019 г.

На Gigito.ru не берут денег за размещение, но зарабатывают на оказании платных услуг по продвижению объявления. Это такие опции, как поднятие объявления наверх (80 руб. за семь дней), закрепление его в верхних позициях (150 руб.), перевод в категорию премиум-объявлений (250 руб.) и т. д. Самой популярной услугой является поднятие объявления, говорит Рыбников. Поскольку стоит она недорого, люди готовы продлевать опцию каждую неделю, но почему-то редко закрепляют объявление в верхней части группы, что в действительности было бы экономически более целесообразно, замечает предприниматель. В день сервис получает до 200–300 заказов на поднятие объявления, а в целом по всем услугам — до 500 заказов. Средняя выручка в день составляет 17 000 руб., а в месяц — около 500 000 руб.

Рыбников говорит, что не станет, как большинство интернет-классифайдов, брать деньги за публикацию объявлений. Для сравнения: на Avito количество бесплатных объявлений в разных рубриках лимитировано (так, в подкатегориях «Часы и украшения», «Красота и здоровье», «Товары для детей и игрушки» можно разместить не более 10 бесплатных объявлений в течение 30 дней), а в некоторых разделах, таких как «Услуги», «Коммерческая недвижимость» и «Работа», можно размещать только платные объявления. Зарабатывать Gigito.ru будет на продвижении объявлений и рекламе, когда посещаемость ресурса будет достаточно высокой (сейчас она составляет 5000 человек в день).

Но своим конкурентным преимуществом Рыбников считает не только бесплатное размещение.

«По тому, какие вещи выставляет на продажу человек, можно отчасти судить о его доходах, образе жизни, привычках и даже характере, — рассказывает он. — Не каждый этого хочет. На Avito, к примеру, видны все товары конкретного пользователя — новые и уже проданные. Иногда складывается интересная картина: человек выставляет на продажу яхту за 25 млн руб., а через месяц — мужские ботинки за 2 000 руб. и джинсы за 3000 руб. Думай, что хочешь: то ли он успешный предприниматель, то ли обычный спекулянт. Мы решили обеспечить людям некоторую конфиденциальность: человек может либо бесплатно разместить объявление, в котором будет отображаться информация о продаже только одного товара, либо открыть магазин (карточку пользователя с витриной товаров) и показывать в нем сразу несколько товаров».

На Gigito.ru имеются 13 разных рубрик: от «Недвижимости» до «Животных» и «Хобби». Пользователи продают все, что только можно: квартиры, дачи, производственные базы, мази с витаминами для татуажа и даже маточных кур и опарышей. «Люди ценят возможность продать или купить на одном сервисе совершенно разные товары и услуги», — говорит Рыбников. Он также отмечает, что в категории «Бизнес» у Gigito.ru чуть больше разделов, чем у Avito: есть, например, подкатегории «Бартер», «Партнерство и инвестиции» и «Сетевой маркетинг».

Классифайды — один из немногих рынков, на которых наблюдается рост даже в кризисные периоды, отмечают эксперты. С помощью таких ресурсов люди регулярно покупают одежду, бытовую технику, автомобили и даже недвижимость. Объем мирового рынка классифайдов превышает $100 млрд. Российский рынок, по данным компании IAB Россия, составляет 25 млрд руб. и, по прогнозам аналитиков Goldman Sachs, к 2020 г. достигнет уровня 47 млрд руб.