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У DPD в России открывается новый хаб

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Коммерческий логистический оператор РФ DPD в России и международный девелопер Ghelamco и подписали долгосрочный договор, согласно которому DPD стала новым арендатором объекта площадью более 17,5 тыс. кв. м в «Дмитровском Логистическом Парке». Консультантом сделки выступила компания Cushman & Wakefield.

DPD арендовала готовый складской корпус в подмосковном «Дмитровском Логистическом Парке», здесь будет организован северный распределительный центр компании. В настоящее время ведутся работы по дооснащению объекта в соответствии с техническим заданием нового резидента.

«Как собственник, нацеленный на долгосрочное владение объектом „Дмитровский Логистический Парк“, мы всегда с большим вниманием и ответственностью подходим к формированию портфеля арендаторов, поскольку дальнейшее взаимодействие с текущими арендаторами также осуществляется силами Ghelamco. Поэтому выбор нашего нового резидента, компании DPD, в пользу „Дмитровского Логистического Парка“ мы расцениваем как признание подхода к работе нашей команды, качества и расположения нашего продукта», — комментирует Елена Бушмина, генеральный директор Ghelamco.

«Решение о смене локации северного распределительного центра DPD зрело уже давно. Складских площадей, которыми мы располагаем в Митино, в последнее время было недостаточно для хранения и обработки растущих объемов посылок и грузов», — говорит Анна Матвеева, директор по операциям DPD в России. — «Дмитровский Логистический Парк» — это крупнейший складской комплекс класса А на севере Московской области, полностью соответствующий растущим потребностям нашего бизнеса».

По ее словам, на терминале будет установлен сортировочный комплекс производительностью более 7 500 посылок в час, для работы которого в настоящее время идет подготовка объектов инфраструктуры.

«Размещение распределительного центра в „Дмитровском Логистическом Парке“ поможет развитию бизнеса DPD в Центральном федеральном округе. Местоположение объекта позволяет обеспечить работу с клиентами как в черте города, так и на севере Московской области, а также доставку по стране; а качество объекта и сроки адаптации помещений под нужды заказчика отвечают самым взыскательным требованиям. Можно с уверенностью сказать, что операции в новом, высокотехнологичном здании позволят компании масштабировать бизнес и обеспечить высокий уровень сервиса для клиентов», — комментирует Егор Дорофеев, руководитель департамента складской и индустриальной недвижимости Cushman & Wakefield

Компании и сервисы: DPD
Автор: Анна
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