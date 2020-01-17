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У фастфуд-сети «Крошка-Картошка» появился новый совладелец

У российской фастфуд-сети «Крошка-Картошка» в конце 2019 г. появился новый совладелец, пишет РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. 50% ООО «Краш» и ООО «Сатурн», работающих под брендом «Крошка-Картошка», получил предприниматель Денис Деко.

Как рассказал изданию топ-менеджер одной из сетей фастфуд-ресторанов, «Крошка-Картошка» собирается провести реструктуризацию бизнеса и привлечь новых партнеров. Денис Деко работал с «Крошкой-Картошкой» после ее основания и был одним из ее первых франчайзи, но затем отошел от управления франшизой, пояснил бывший сотрудник компании.

Открытие стационарного ресторана «Крошка-Картошка» окупалось в течение одного-двух лет, но позднее выход в сети в торговые центры стал обходиться дороже, поскольку цена аренды росла, как и конкуренция на рынке. Это стало причиной, по которой «Крошка-Картошка» стала развиваться не так активно, признался РБК один из основателей сети Андрей Конончук.

В ноябре — декабре прошлого года Денису Деко перешла доля в 50% еще в нескольких юрлицах, связанных с «Крошкой-Картошкой»: «Кивин», «Орион», «Юнифуд», «Галактика» и «Доминион». Андрей Конончук до этого был их единственным владельцем. Управляющей компанией юрлиц является ООО «Эра картофеля» — на него зарегистрированы домены «крошка-картошка.рф» и «крошкакартошка.рф». Учредителем является Лариса Науменко.

Автор: Анна
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