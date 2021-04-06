У FixPrice появилась быстрая доставка через СберМаркет

Компания Fix Price начала сотрудничество с федеральным сервисом доставки продуктов и товаров СберМаркет в Москве. Теперь курьерская служба СберМаркета доставляет продукты и товары из Fix Price по городу в течение временного интервала от 20 до 60 минут. Сделать заказ можно на сайте СберМаркета или через мобильное приложение сервиса.

Клиентам СберМаркета доступен полный ассортимент магазинов Fix Price — порядка 1 800 наименований из разных товарных категорий: косметика и гигиена, бытовая химия, товары для дома и сада, продукты питания и товары для детей, книги, канцелярия, товары для отдыха и многое другое по низким фиксированным ценам.

«Мы видим, что мир меняется: клиенты СберМаркета хотят не только заранее планировать закупку нужных товаров и встречать курьера в определенный временной интервал, но и получать нужное быстро, здесь и сейчас. Направление быстрой доставки для нас —— одно из самых приоритетных: мы продолжаем работать над скоростью и качеством сервиса», —— комментирует Оксана Маурина, руководитель направления быстрая доставка в СберМаркете.

В течение марта Fix Price и СберМаркет успешно провели тестовый запуск проекта на одном из магазинов ритейлера. В ближайших планах Fix Price — подключение еще свыше 50 магазинов в Москве, что позволит к концу апреля значительно расширить зоны доставки и охватить более 90% территории Москвы в пределах МКАД.

«Выход на экспресс-доставку заказов дает нам возможность повысить уровень сервиса и в кратчайшие сроки доставлять покупки из Fix Price нашим покупателям, что особенно важно в пост-пандемийный период», — отметили в Fix Price.

В более отдаленных перспективах Fix Price и СберМаркет рассматривают развитие сервиса доставки заказов Fix Price в других регионах России.

Сумма минимального заказа через СберМаркет при стандартной доставке составляет 700 рублей, при быстрой доставке — 500 рублей. Первый заказ доставят бесплатно, следующие — всего за 49 рублей.