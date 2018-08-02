У H&M появилось умное зеркало для селфи

Компания Microsoft и ритейлер одежды H&M представили совместный проект — интерактивное зеркало, соединенное с облаком Microsoft Azure. Оно способно делать фото посетителей магазина, давать советы по стилю и выдавать QR-коды со скидками.

В «умном» зеркале используются алгоритмы распознавания речи и лиц, которые работают с облаком Azure. Зеркало установлено на втором этаже флагманского H&M на Таймс Сквер в Нью-Йорке.

Зеркало распознает посетителей магазина при помощи встроенной камеры, здоровается и предлагает сделать фото. Также «волшебное стекло» может дать советы по выбору одежды. Затем устройство выдает собеседнику специальное предложение или код со скидкой.