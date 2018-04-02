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Право и налоги RSS

У иностранных интернет-продавцов детских товаров попросят сертификаты

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минэкономики и Федеральной таможенной службе представить предложения, как не допустить на российский рынок опасные для жизни и здоровья потребителей товары. В первую очередь речь идёт о детских товарах из иностранных интернет-магазинов, сообщает «Коммерсант».

По итогам совещания с представителями госорганов и интернет-компаний по вопросам развития интернет-отрасли, господин Шувалов поручил Минэкономики вместе с ФТС «проработать и представить в правительство предложения о применении законодательства в сфере защиты прав потребителя» к товарам из интернет-магазинов. Цель — «недопущение поступления в продажу опасных для жизни, здоровья потребителя и окружающей среды товаров», следует из протокола совещания.

Сейчас почти все детские товары в России подлежат обязательной сертификации, но к товарам, поступающим из-за рубежа в рамках трансграничной торговли, требования не предъявляются, следует из разработанной АКИТ концепции противодействия незаконному обороту товаров для детей на рынке ЕАЭС, реализуемых с использованием интернета. 90% таких товаров приходят из Китая и зачастую не сертифицированы даже у себя в стране, указывают в АКИТ.

«Простое решение при этом есть. Необходимо обязать зарубежных продавцов добавить всего одну строчку в таможенную декларацию CN22 или CN23. Одну строчку, ссылку на Китайский сертификат в электронном виде. Все китайские сертификаты двуязычные, дублированы на английском языке. Одна строчка спасёт здоровье наших детей. Это очевидное решение, простое и понятное, наталкивается на непонимание части населения, зачем вообще во всем мире введена сертификация продукции на безопасность. Именно поэтому, мы предлагаем начать с детской продукции», комментирует глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров.

Предлагаемые меры могут повлечь за собой полный запрет трансграничной торговли детскими товарами, не исключает сооснователь Data Insight Федор Вирин.

«Если продавец должен будет предоставить копию свидетельства регистрации товарного наименования, то очень многие просто не станут это делать. Помимо того что это лишние хлопоты, это дорого,— рассуждает он.— С точки зрения потребителя, наверное, это правильно, потому что какие-то товары, произведенные в Китае, могут быть сделаны из материалов, не слишком полезных для здоровья». Продавцы на eBay из США или Европы, столкнувшись с такими требованиями, с высокой долей вероятности станут игнорировать российский рынок, считает господин Вирин.

«В Китае же огромное количество мелких производителей и продавцов, для них эти требования станут ударом, несмотря на то что российский рынок для того же AliExpress очень важен»,— заключает он.

В «Яндекс.Маркете» и Mail.ru Group, развивающей интернет-магазин китайских товаров Pandao, отказались от комментариев. Представитель AliExpress заявил, что в компании постоянно отслеживают ассортимент на соответствие стандартам тех стран, в которых присутствует площадка.

Автор: Анна
Теги: китай кроссбордер АКИТ
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