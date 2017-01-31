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У интернет-магазина Exist.ru сменился владелец

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Exist.ru
Exist.ru
Авто и товары для авто

В онлайн-магазине по продаже автозапчастей Exist.ru завершился акционерный конфликт, пишут «Ведомости». Юрий Буковников, который ранее вместе с другими миноритариями хотел продать свою долю, стал единственным владельцем компании, которой принадлежат права на товарный знак и доменное имя магазина.

По состоянию на начало января 2017 года Буковников стал единственным владельцем ООО «А+А Эксист Инфо», следует из данных ЕГРЮЛ. Эта компания занимается ИТ-инфраструктурой, владеет товарным знаком магазина, доменным именем, а также получает лицензионные платежи и отчисления от франчайзи.

«А+А Эксист Инфо» учреждено Буковниковым, Юрием Поляковым (контролировали по 15% компании), Валерием Чикиным (20%) и Владиславом Доморацким, которому принадлежали остальные 50% компании.

В апреле 2016 года Чикин, Поляков и Буковников решили выйти из бизнеса и продать свои доли в общей сложности за $25 млн. Однако Доморацкий тогда предложил только $10 млн в рассрочку на пять лет при условии, что Чикин и Поляков при этом останутся на этот срок в компании. Сам Доморацкий называл сумму в $25 млн «необоснованно завышенной».

Представитель инвестподразделения «Альфа-групп» А1, которого миноритарии привлекли для разрешения конфликта, подтвердил «Ведомостям» выкуп доли Домороцкаго.

В структуре Exist.ru есть ещё одно юрлицо — ООО «Эксист-М», которое занимается торговлей. Согласно данным базы «Контур.Фокус», оно принадлежит ООО «Эксист». 60% этой компании владеет Доморацкий, по 20% принадлежат Алексею Белову и Максиму Мартынову.

По итогам первого полугодия 2015 года Exist.ru возглавил рейтинг крупнейших онлайн-продавцов в России, составленный аналитиками Data Insight и Ruward. Его оборот оценили в 35,4 млрд рублей. В рейтинге первого полугодия 2016 года компания занимала пятую строчку, эксперты оценили её онлайн-продажи в 17,3 млрд рублей.

Компании и сервисы: Exist.ru
Автор: Анна
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