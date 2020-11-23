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У клиентов Lamoda появится возможность оставлять электронные чаевые

Онлайн-платформа Lamoda начала тестировать электронные чаевые для торговых представителей и менеджеров пунктов выдачи заказов. Для этого Lamoda будет сотрудничать с сервисом безналичных чаевых CloudTips от компании CloudPayments (Группа Тинькофф).

Возможность оставить чаевые бесконтактным способом появится сначала в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других городах работы Lamoda. Новый сервис даст возможность сократить количество контактов и минимизировать риски в условиях пандемии.

Чтобы оставить электронные чаевые, клиенту нужно отсканировать QR-код, размещенный в пункте выдачи заказов или на визитке торгового представителя камерой смартфона или планшета. В браузере клиента откроется персональная страница сотрудника Lamoda в сервисе CloudTips, с которой можно перевести любую сумму чаевых, а также, при желании, оставить отзыв. Сотрудник получит деньги сразу же на свою банковскую карту. Отправить электронные чаевые можно будет с помощью банковской карты или Apple Pay и Google Pay. Комиссия с отправителя не взимается.

«Сейчас в штате собственной курьерской службы LM Express более 3,5 тысячи сотрудников. Мы запускаем новый сервис в преддверии пиковых нагрузок периода Черной пятницы, чтобы дополнительно мотивировать сотрудников и позволить клиентам благодарить их за хороший сервис. В дальнейшем мы планируем развивать сервис электронных чаевых и интегрировать его в наше приложение».

Илья Стародубцев, директор доставки Lamoda

«Мы уже работаем с ведущими сервисами доставки и можем отметить, что клиенты охотно благодарят курьеров и сборщиков заказов и помимо онлайн-чаевых отправляют им слова благодарности и поддержки в это непростое время. В период пандемии работа курьера стала выполнять еще и социальную функцию, давая возможность людям покупать все самое необходимое с доставкой на дом и не посещать лишний раз людные места, тем самым снижая вероятность заражения коронавирусом. Мы рады, что теперь и у сотрудников Lamoda с помощью сервиса CloudTips будет возможность получать моментально и безопасно чаевые на личную карту».

Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор CloudPayments

Автор: Анна
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