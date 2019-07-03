У «Леруа Мерлен» в России - новый генеральный директор

Объявлено о назначении нового генерального директора ООО «Леруа Мерлен Восток». С 1 июля 2019 г. эту должность занимает Лоран Дефассье.

В 2010 г. Лоран Дефассье занял должность Регионального Директора региона Север и Сибирь, а в 2014 году был назначен Заместителем Генерального Директора. Он отвечал за концепцию, запуски новых форматов, закупки. Высокий профессионализм, способность сопровождать и развивать людей, стремление к прогрессу помогли Лорану добиться успехов.

«Для меня большая честь возглавить компанию, безоговорочно лидирующую сегодня на российском рынке товаров для ремонта и обустройства. Благодаря активной трансформации бизнеса, включающей инвестиции в обновление концепции действующих магазинов, фокусу на готовые решения, открытию новых гипермаркетов, «Леруа Мерлен» демонстрирует устойчивую динамику роста. Клиент – сердце нашего бизнеса, и в дальнейшем мы продолжим улучшать сервис для физических лиц и профессионалов, развивая онлайн бизнес, омниканальную модель продаж и услуг, и стараясь быть ближе и доступнее для клиента», - прокомментировал новый генеральный директор «Леруа Мерлен Восток» Лоран Дефассье.

Лоран Дефассье сменит Венсана Жанти, занимавшего должность Генерального Директора «Леруа Мерлен Восток» около 8 лет. За это время компания очень сильно возросла, число гипермаркетов увеличилось в 5 раз, а количество персонала в 4,5 раза. В настоящий момент компания имеет 100 магазинов и команду в 35000 человек. С 1 июля 2019 года Венсан Жанти вернулся к работе в группе ADEO, где займется развитием трансверсального HR-проекта «Благополучие сотрудников», совмещая это с личным проектом по созданию коучинговой компании и сопровождению стартапов.