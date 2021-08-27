У лояльных хмурый день светлей. Как B2C бизнесу инвестировать в лояльность с пользой в 2021?

9 сентября Цифровой Директор, медиапроект компаний НТР и Userstory, проведет конференцию на тему программ лояльности 2021 года.

На конференции обсудим темы:

Трансформация смысла. Что значит лояльность в 2021?

Что в 2021 вкладывается в понятие «эффективная система лояльности»?

Как считать эффективность системы лояльности?

Зачем компаниям инвестировать в лояльность в 2021?

Чему уделить особое внимание, создавая систему лояльности в 2021?

Коммуникация. Как добиться максимального охвата?

Роль big data и персонализации в программах лояльности.

Как вместо ненавистного спамера быть любимым брендом?

Формат: гибридный (офлайн + онлайн-трансляция) Когда: 9 сентября, 19:00 — 23:00. Где: Государственная публичная научно-техническая библиотека России, ул. 3-я Хорошевская, 17, г. Москва. + Zoom.

Аудитория: директора по маркетингу, руководители программ лояльности и CRM, руководители направления клиентского опыта, IT-директора, директора по развитию, директора по цифровой трансформации.

Докладчики и темы выступлений

От программы лояльности к персонализированным коммуникациям и клиентскому опыту. — Илья Усович, руководитель CRM и программы лояльности, Hoff. Портрет клиента 360 градусов: как знание о клиенте окупает программу лояльности. — Андрей Кудрин, руководитель программы лояльности, Восточный Союз. Рекомендательные алгоритмы в системах лояльности. — Николай Михайловский, генеральный директор, НТР.

Бизнес-дискуссия

В дискуссионной части мероприятия примут участие представители: Яндекс.Лавка, Магнит Доставка, Рольф, Аптека 36,6, Альфа-Банк, Hoff, Восточный союз, Банк Центрокредит, МС «Созвездие» и другие.

А после официальной части будет организован фуршет, где гости за вином и закусками смогут пообщаться неформально, завести полезные знакомства и обменяться опытом.

Участие в конференции офлайн/онлайн бесплатное! Количество мест для участия в формате офлайн ограничено.

Регистрация и подробности на странице мероприятия