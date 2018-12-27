У маркетплейса Pandao появился голосовой помощник

Маркетплейс Pandao запустил голосовой поиск через помощника Google Assistant, который поможет пользователям выбирать товары.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно добавить приложение «Помощник Pandao» в Google Assistant, а затем обратиться к нему фразой «Поговорить с помощник Pandao». Приложение поможет искать товар, не выходя из Google Assistant, а когда найдет необходимое — сразу перейти в приложение Pandao для покупки.

«Помощник Pandao» может работать по одному из двух сценариев: или свободный, или пошаговый. Свободный поиск предполагает описание одной характеристики необходимого товара. Например, по запросу [недорогие наушники] помощник поймет, что нужны наушники и отсортирует их по цене.

Пошаговый поиск позволяет найти нужный товар последовательным задаванием фильтров. Это и категория, и ценовой диапазон. Товар сортируется по двум характеристикам: цена и количество заказов, пользователь будет видеть описание каждого товара.

«Пользователи не всегда ищут товары по короткому и четкому сценарию, их интересуют различные характеристики и отзывы. Часть параметров можно легко озвучить, тем самым упростив цепочку поиска. Голосовой помощник позволяет ознакомиться с описанием товара, не покидая Google Ассистент, а дальше перейти в приложение для покупки. Это отличная точка входа. Голосовые технологии находятся в начале своего пути, но имеют большой потенциал, в том числе в электронной коммерции», комментирует Александр Черный, руководитель мобильной разработки Pandao.

Mail.Ru Group запустила маркетплейс Pandao в середине октября 2017 года. Под брендом Pandao работает сайт и мобильные приложения для iOS и Android.