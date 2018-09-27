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У очереди за новыми iPhone появились свои заповеди

В Москве у магазина re:Store с прошлой недели начали появляться очередь за новыми iPhone, в которой продаются места и даже появились заповеди написанные на маркерной доске.

Всего на доске написано четыре правила. Согласно им, только один человек может занять одно место в очереди, для этого надо зарегистрироваться в WhatsApp. Перекличка проводится каждый час, таймер пропажи — 30 минут. Без личного присутствия человек выбывает из очереди.

Фото TJ

Кроме того, установлены цены на места в очереди. За первое место придется заплатить 400 тысяч рублей, что примерно в четыре раза дороже заявленной стоимости iPhone Xs (от 88 тысяч рублей). Далее за каждое последующее место цена снижается на десять тысяч, после 20-го — на пять тысяч.

Очередь к магазину Apple на Тверской начала образовываться в конце прошлой недели. Большинство занявших очередь планируют заработать: они намерены продать свои места в очереди ближе к дате появления гаджета в магазине.

Автор: Анна
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