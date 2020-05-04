Goods.ru запустил быструю доставку в магазины «М.Видео» и «Эльдорадо»

К площадке подключены 240 розничных магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» в Москве, МО и Санкт-Петербурге. Пользователь может выбрать из более чем 21 000 товаров в категориях электроники, бытовой, компьютерной, аудио- и видеотехники, смартфонов и других.

На сайте маркетплейса goods.ru пользователь может выбрать понравившийся товар, забронировать его и забрать в любом подходящем магазине розничной сети уже через час. Чтобы воспользоваться услугой «Закажи и забери», при оформлении заказа на сайте нужно выбрать опцию «забрать сегодня», а затем на карте указать, в каком магазине будет удобно получить выбранный товар. При этом на все подобные заказы также будет распространяться программа лояльности goods.ru, в рамках которой за каждую покупку клиенту начисляются бонусные рубли, которыми можно оплатить до 50% стоимости следующих заказов.

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, популярность сервиса «Закажи и забери» на goods.ru продолжает расти. Так, в марте и апреле 2020 года этой услугой пользовались в 2 раза чаще, чем в январе и феврале. При этом заказы по «Закажи и забери» после пилотного запуска в магазинах «М.Видео» уже сейчас составляют почти 20% от всех покупок, сделанных с использованием данной услуги, в апреле.

Магазины «М.Видео» и «Эльдорадо» в рамках текущих ограничительных мер, связанных с пандемией, работают в формате пунктов выдачи онлайн-заказов, салонов сотовой связи или в стандартном режиме, если иное не определено локальными нормативными актами. Во всех точках действуют максимально безопасные и бесконтактные процедуры работы — перед выходом на работу сотрудники измеряют температуру, используют средства индивидуальной защиты, в течение дня регулярно моют руки и используют санитайзеры, во всех помещениях проводится санитарная обработка, при доставке и самовывозе из магазина сотрудники и покупатели соблюдают необходимую дистанцию. Компания рекомендует оплачивать покупки при онлайн-заказе, что позволит избежать дополнительных контактов и использования наличных денег.

«Подключение сетей „М.Видео“ и „Эльдорадо“ к сервису „Закажи и Забери“ — это очень важная веха в развитии и нашего маркетплейса, и электронной торговли в России в целом. Уже в первые дни после подключения мы видим кратный рост покупок, сделанных этим методом. Уверен, что в ближайшие недели и месяцы мы увидим ещё больший рост популярности сервиса. Услуга „Закажи и забери“ на площадке goods.ru дает покупателю одновременно и преимущества и онлайн маркетплейса, и офлайновой розницы. На goods.ru покупатель имеет возможность выбрать товар из широчайшего ассортимента, сравнить цены разных продавцов, воспользоваться программой лояльности маркетплейса и сделать покупку удобным и привычным способом, а затем забрать товар уже через час в ближайшем к себе магазине, получив в случае необходимости квалифицированный сервис и консультацию от сотрудников магазина. Это очень удобно! А для розницы сервис „Закажи и Забери“ генерирует не только продажи, но и поток покупателей, которые, испытав полноценный опыт взаимодействия с магазином, могут стать его долгосрочными клиентами. Это не просто win-win, а настоящий win-win-win, и для маркетплейса, и для магазинов, и для покупателей», — комментирует Константин Маслов, коммерческий директор goods.ru.

«Группа „М.Видео-Эльдорадо“ полностью перешла на онлайн-платформу и работает как онлайн-бизнес. В рамках стратегии ONE RETAIL мы предлагаем клиентам удобный и понятный процесс покупки на основе интернет-решений — и дома, и в наших магазинах. Партнёрство с маркетплейсами — ещё один шаг в этом направлении. Формат „Закажи и забери“, который поддерживает goods.ru, позволят покупателю выбрать на площадке маркетплейса из огромного ассортимента разных ритейлеров, и купить там, где это доступно прямо сегодня, не тратя время на ожидание доставки. В магазинах „М.Видео“ и „Эльдорадо“ представлен весь ассортимент самых востребованных и популярных товаров, каждый день мы доставляем в магазин ту технику, которая пользуется именно здесь спросом, и такое сочетание доступного стока и онлайн-технологий делает процесс покупки максимально комфортным для наших покупателей, а партнёрство с маркетплейсами даёт нам доступ к новой аудитории», — прокомментировал коммерческий директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев.

Через «Закажи и забери» пользователи маркетплейса goods.ru также приобретают детские игрушки, автомобильные шины, строительные инструменты, товары для животных, а также алкоголь и лекарственные препараты.