Wildberries представил первый банковский продукт — собственную карту WB Card

Маркетплейс Wildberries выпустил собственную банковскую карту — WB Card. С её помощью можно расплачиваться за товары на площадке со скидкой в 2%, сообщили в компании.

Карта WB Card виртуальна и что бы ее оформить нужно заполнить специальную форму в личном кабинете на сайте Wildberries, а банк компании проверит личные данные через интеграцию с Госуслугами.

Сервисы обслуживания, уведомления, а так же выпуск карты будут бесплатными. Пополнить её счёт можно через Систему быстрых платежей. Лимит ограничен суммой в 100 тыс. руб. в месяц. С помощью приложения WB Card владелец может посмотреть баланс, заблокировать или перевыпустить карту.

Как известно в феврале 2021 года генеральный директор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит». Это позволило сделать взаиморасчёты с маркетплейсом более удобными. Позже с его помощью появилась возможность приобретения товаров в кредит и в рассрочку.

Так же следует напомнить, в прошлом году у Wildberries произошли перемены и были введены новые ценовые условия, при которых, разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке транcакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%. В ответ на это Visa инициировала расследование, после которого ввела специальные льготные тарифы за прием карт к оплате для крупных онлайн-магазинов.