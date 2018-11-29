У пользователей Яндекс.Денег появился финансовый помощник

Яндекс.Деньги добавили в мобильное приложение сервис финансовой аналитики. Он ежедневно анализирует данные обо всех платежах пользователя и показывает, если израсходованная сумма — например, на продукты или одежду — превышает среднюю или установленную человеком как пороговую. Таким образом, пользователь сможет своевременно подкорректировать дальнейшие расходы по конкретным статьям и избежать лишних трат. Этим сервис и отличается от банковских аналогов — он помогает людям внимательнее следить за своими расходами.

Финансовый помощник Яндекс.Денег — первая PFM-услуга на рынке электронных кошельков в России (от англ. personal finance management — управление личными финансами). Сервис создан совместно с американской финтех-компанией Moven Enterprise. Её основатель Бретт Кинг — финансовый эксперт, футуролог и автор бестселлеров о банкинге «Банк 2.0», «Банк 3.0», «Банк 4.0».

Сервис анализирует траты в 24 категориях. Среди них — «Авто», «Отдых», «Продукты», «Связь и ТВ», «Одежда», «Кафе» и другие. Статистику расходов можно посмотреть за разные периоды — например, за прошедший день, месяц или год. Пользователь может также разделить траты в одной торговой точке на разные категории. К примеру, если он купил в супермаркете пельмени и бытовую химию — эти расходы можно разбить в приложении на категории «Продукты» и «Дом и быт».

«Яндекс.Деньги уже давно не просто электронный кошелек. У нас есть и такие привычные банковским клиентам опции, как переводы, выпуск карт, кэшбэк, оплата различных товаров и услуг. Но мы идём дальше и предлагаем пользователям возможность выбрать тему оформления приложения, инвестировать, а теперь ещё и эффективнее контролировать свои финансы», — отмечает Иван Глазачев, генеральный директор Яндекс.Денег.

«Для конкурентоспособности и актуальности сервиса критически важно удовлетворить потребности клиента в контексте его жизни — то есть в том месте и в то время, когда у него возникла потребность в банковской или платежной услуге. Партнерство Яндекс.Денег и Moven обеспечивает передовые возможности управления деньгами в режиме реального времени», — говорит Бретт Кинг, основатель Moven Enterprise.

Сервис доступен в приложении Яндекс.Денег на Android и iOS.