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У россиян упал интерес к секс-игрушкам

AliExpress и Tmall провели исследование самых популярных запросов из которого следует, что с приходом весны у россиян упал спрос на секс-игрушки. Чаще всего их покупали в преддверие Дня святого Валентина.

Отмечается, что в марте-апреле запрос «секс-куклы» показал снижение на три процента. И это несмотря на то, что всю зиму данная категория была в числе наиболее популярных.

В исследовании отмечается, что весной в целом интерес покупателей к товарам, на которые зимой был высокий спрос, падает. Например, алмазная вышивка (один из наиболее популярных запросов в декабре-январе) переместилась на 150-е место.

В марте на AliExpress популярны запросы на товары Xiaomi. Бренд сохраняет спрос независимо от сезона и популярен в России.

Согласно исследованию, в рейтинг также вошли такие запросы, как «наушники», «смартфон», «телефон», Apple и рюкзаки. Повышенный интерес и к зубной щетке Oral-B.

В связи с тем, что на улице потеплело, покупатели интересуются солнечными очками, купальниками, товарами для активного отдыха и проведения времени на свежем воздухе. Кроме этого, потому как близится конец учебного года сервисы зафиксировали рост числа запросов «платье на выпускной».

Наиболее популярными запросами в маркетплейсе Tmall стали Xiaomi, продукты Apple и Samsung, а также «смартфон».

Автор: Анна
Теги: китай исследование спрос
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