У российских евреев появится собственный маркетплейс

Российский еврейский конгресс (РЕК) с партнерами учредили ассоциацию «Еврейское онлайн-сообщество». Она к концу 2019 г. планирует открыть интернет-платформу, а затем и маркетплейс для российских евреев на домене Jews.ru, сообщает газета «Коммерсантъ».

Интернет-платформа Jews.ru позволит еврейским организациям «попробовать новый инструмент по работе с людьми» и через одно окно взаимодействовать с аудиторией в разных городах России. В дальнейшем на ней планируется запустить маркетплейс с товарами и услугами. «Мы хотим решить проблему полного сервиса, чтобы человек не просто мог узнать информацию, но и заказать и оплатить услуги», — уточнил член общественного совета РЕК Михаил Гуревич.

Потенциальная аудитория интернет-платформы оценивается в 1 млн человек, говорит Гуревич. Инвестиции в запуск всего проекта могут составить $0,5–1,5 млн в зависимости от функциональных требований и размаха первоначальной маркетинговой кампании, считает исполнительный директор интернет-холдинга E-generator Павел Власов-Мрдуляш. Он напоминает о нескольких попытках запустить социальные сети для российских евреев, ни одна из которых так и «не взлетела». Лучше судьба сложилась у классических информационных ресурсов без претензий на социальную сеть, указывает он, например активно работает Jewish.ru.

Стоимость домена Jews.ru могла оцениваться в сумму до 300 тыс. руб., отмечает доменный инвестор Павел Гросс-Днепров.

"Не думаю, что осмыслена идея чистой соцсети, но вполне возможно, что сработает старая добрая концепция интернет-портала, то есть смеси медиа, коммуникационной площадки и различных сервисов — афиша, разнообразный e-commerce, объявления, возможно, знакомства — по образцу успешно развивающихся городских сайтов",— считает Павел Власов-Мрдуляш. Подобные digital-проекты, добавляет он, сейчас живут в первую очередь в мобильной среде в виде специальной версии сайта и приложений, на этом и стоит сфокусироваться.