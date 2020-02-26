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У российского подразделения Boxberry сменился руководитель

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Boxberry
Курьерские службы

Новым руководителем российского подразделения Boxberry стал Вадим Ибрагимов, ранее он более 7 лет возглавлял подписной бизнес «Урал-Пресс»

Вадим Ибрагимов пришел в компанию в 2009 году на позицию директора по работе с поставщиками, а в 2013 году стал руководителем подписного агентства «Урал-Пресс». За это время компания расширила сеть подразделений (с 72 офисов в 2009 году до 109 офисов в 2014 году), наладила работу с зарубежными поставщиками и предложила российским клиентам доставку любых иностранных изданий, что стало серьезным конкурентным преимуществом холдинга. Несмотря на активную цифровизацию и сокращение рынка коммерческой подписки, выручка агентства растет в среднем на 30% в год.

В Boxberry Вадим Ибрагимов продолжит развивать утвержденную ранее стратегию. Служба доставки будет усиливать логистику и IT, а также наращивать сеть отделений. Особое внимание планируется уделять технологиям.

«Логистика для e-commerce — очень технологичная сфера, требующая от игроков этого рынка постоянного обновления. Чтобы усиливать свои позиции в отрасли, Boxberry продолжит оптимизацию всех процессов, начиная с терминалов и магистрали и заканчивая IT. Мы ориентированы на развитие гибкого и надежного сервиса, чтобы всем клиентам было легко и комфортно пользоваться услугами Boxberry. Партнерство с нашей службой доставки — это устойчивое будущее, обеспеченное объёмами, инфраструктурой и технологиями», — комментирует Вадим Ибрагимов.

Компании и сервисы: Boxberry
Автор: Анна
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