У розничных магазинов появилась своя ассоциация

Объединение розничных магазинов под названием «АМАРТ» — Ассоциация Магазинов Розничной Торговли объявляет об официальном запуске. За два месяца работы проект объединил 68 магазинов мелкосетевой и несетевой продуктовой розницы.

АМАРТ ставит своей задачей объединение независимых розничных продуктовых магазинов и небольших сетей с целью участия в маркетинговых программах производителей и получения магазинами дополнительного дохода от продажи своего текущего ассортимента.

«Вступив в Ассоциацию, магазин получает привилегии от производителей, которые сегодня доступны только крупным розничным сетям, сохраняя при этом свою индивидуальность при ведении бизнеса и работе с покупателями», — отметил директор по развитию Ассоциации Магазинов Розничной Торговли Григорий Павлов.

АМАРТ сотрудничает с производителями кондитерских изделий, молочных продуктов, бакалеи, снеков, консервов, круп и зерновых хлопьев, детского питания, растительного и подсолнечного масла, кормов для собак и кошек, алкогольных и безалкогольных напитков, а также бытовой химии.