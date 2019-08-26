+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

У розничных магазинов появилась своя ассоциация

Объединение розничных магазинов под названием «АМАРТ» — Ассоциация Магазинов Розничной Торговли объявляет об официальном запуске. За два месяца работы проект объединил 68 магазинов мелкосетевой и несетевой продуктовой розницы.

АМАРТ ставит своей задачей объединение независимых розничных продуктовых магазинов и небольших сетей с целью участия в маркетинговых программах производителей и получения магазинами дополнительного дохода от продажи своего текущего ассортимента.

«Вступив в Ассоциацию, магазин получает привилегии от производителей, которые сегодня доступны только крупным розничным сетям, сохраняя при этом свою индивидуальность при ведении бизнеса и работе с покупателями», — отметил директор по развитию Ассоциации Магазинов Розничной Торговли Григорий Павлов.

АМАРТ сотрудничает с производителями кондитерских изделий, молочных продуктов, бакалеи, снеков, консервов, круп и зерновых хлопьев, детского питания, растительного и подсолнечного масла, кормов для собак и кошек, алкогольных и безалкогольных напитков, а также бытовой химии.

«На данный момент мы тестируем формат работы с магазинами, отлаживая необходимые процессы, а также ведем переговоры по участию наших магазинов-партнеров в маркетинговых программах производителей. Рассчитываем, что к концу текущего года наша партнерская сеть расширится до 250-300 магазинов. Наше преимущество в том, что вступление в АМАРТ и участие в маркетинговых программах производителей для магазинов является бесплатным», — подчеркнул Григорий Павлов.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

26 августа / Комментарии
Итоги первого полугодия 2019 года Группы «М.Видео-Эльдорадо»

Итоги первого полугодия 2019 года Группы «М.Видео-Эльдорадо»

«Группа «М.Видео-Эльдорадо» раскрыла сокращённые неаудированные консолидированные финансовые итоги, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО), за полугодие, закончившееся 30 июня 2019 года.

далее →

23 августа / Комментарии
Delivery Fest: Гастрономические пристрастия жителей России

Delivery Fest: Гастрономические пристрастия жителей России

Оргкомитет фестиваля Delivery Fest совместно с компанией ResearchMe изучил гастрономические пристрастия жителей России. В опросе приняли участие 3900 интернет-пользователей старше 18 лет из всех федеральных округов страны.

далее →

22 августа / Комментарии
Сеть товаров для домашних животных «Четыре Лапы» открывает 250-й магазин

Сеть товаров для домашних животных «Четыре Лапы» открывает 250-й магазин

Крупнейшая в России розничная сеть зоомагазинов «Четыре лапы» объявила об открытии 250-го магазина. Юбилейным стал магазин площадью более 200 квадратных метров, расположенный в Москве по адресу Митинская, 53.

далее →

22 августа / Комментарии
МТС и «М.Видео-Эльдорадо» открыли кобрендинговый магазин

МТС и «М.Видео-Эльдорадо» открыли кобрендинговый магазин

МТС и группа «М.Видео-Эльдорадо» договорились о партнерстве в сфере розничных продаж. В рамках партнерства компании открыли в Москве кобрендинговый магазин на улице Рождественка площадью около 100 кв. м.

далее →

22 августа / Комментарии
«Магнит» откроет сеть алкомаркетов «Магнит вечерний»

«Магнит» откроет сеть алкомаркетов «Магнит вечерний»

Продовольственный ритейлер «Магнит» планирует развивать собственную сеть алкомаркетов под брендом «Магнит вечерний». Первый магазин под этой вывеской откроется в Самаре.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!