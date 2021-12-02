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У «СберМаркета» новый вице-президент по информационным технологиям

Пост вице-президента по информационным технологиям «СберМаркета» занял Дмитрий Бобылёв. Он пришел в сервис на позицию технического директора в 2016 году.

В течение 2021 года Бобылёву удалось увеличить команду разработчиков в разы. Сейчас их численность составляет 650 человек, запустить новое мобильное приложение сервиса с нуля за семь месяцев, а также увеличить работоспособность системы при росте числа заказов в 2,5 раза.

Дмитрий Бобылев до прихода в компанию руководил собственным бизнесом по разработке и консалтингу Do Interactive. Он окончил МГТУ им. Баумана.

«В последние два года СберМаркет переживает период активного роста. Стабильность инфраструктуры и возможность быстро масштабировать сервис – основа, без которой было бы невозможно стать лидером на рынке e-grocery. Сочетание менеджерского таланта и инженерного мышления позволяет Дмитрию демонстрировать высокие результаты в работе, создавать и развивать сильную команду. Рад приветствовать Дмитрия в новой роли и рад, что мы можем не только привлекать сильных кандидатов с рынка, но и растить их у себя внутри».

Асан Курмангужин, СЕО и сооснователь «СберМаркета»

Автор: Elvira
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