У «СберМаркета» новый вице-президент по информационным технологиям

Пост вице-президента по информационным технологиям «СберМаркета» занял Дмитрий Бобылёв. Он пришел в сервис на позицию технического директора в 2016 году.

В течение 2021 года Бобылёву удалось увеличить команду разработчиков в разы. Сейчас их численность составляет 650 человек, запустить новое мобильное приложение сервиса с нуля за семь месяцев, а также увеличить работоспособность системы при росте числа заказов в 2,5 раза.

Дмитрий Бобылев до прихода в компанию руководил собственным бизнесом по разработке и консалтингу Do Interactive. Он окончил МГТУ им. Баумана.