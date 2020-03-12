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У сети кофеен Cofix начались проблемы с франчайзи

Более 30 российских франчайзи сети кофеен Cofix обратились с коллективной претензией к акционерам «Урбан Кофикс Раша». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Если конфликт не разрешится, то закрыться могут около половины точек Cofix в России.

Обратившиеся с претензией партнёры управляют 82 кофейнями — всего в России и Белоруссии насчитывается 191 точка Cofix. Письмо адресовано компании «Урбан Кофикс Раша», через которую сеть работает в России.

В обращении партнёры потребовали снизить маркетинговый взнос, компенсировать затраты на скидки для покупателей, а также запретить открывать новые кофейни ближе чем в 800 м от работающих. Также обладатели франшиз хотят ввести в совет директоров своих представителей.

В большинстве кофеен Cofix аренда превышает 15% от оборота, а прибыль до вычета налогов составляет меньше 10% от оборота. Почти 80% кофеен окупаются за пять лет, указали партнёры.

В ответном письме глава «Урбан Кофикс Раша» Бернард Блажей Райсс указал, что только 7% кофеен убыточны, а в среднем заведения окупаются за два года. Также, что половина заведений Cofix нерентабельны. За пределами Москвы партнёры несут убытки из-за высокого маркетингового сбора.

Некоторые партнёры Cofix ищут новую франшизу для кофеен, сообщил источник «Коммерсанта». Так, в Казани уже закрылись все четыре точки сети. Представитель бренда заявил, что это связано с «систематическим нарушением договора и гигантскими задолженностями». В результате «Урбан Кофикс Регион», развивающая Cofix в Татарстане, решила разорвать договор концессии и работать под собственным брендом.

Сеть Cofix была основана в Израиле в 2013 году. Её концепцией были фиксированные цены на кофе и выпечку. В Россию кофейни пришли в 2016 году. Сейчас в РФ и Белоруссии насчитывается 191 точка Cofix, из которых 173 работают по франшизе. Выручка сети за 2019 год составила 3,2 млрд рублей.

Автор: Анна
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