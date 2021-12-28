У сети магазинов «Зоозавр» появилось свое мобильное приложение

ГК «Детский мир», объявляет о запуске мобильного приложения «Зоозавр» для покупателей.

Сервис позволяет клиентам «Зоозавра» совершать покупки для домашних питомцев в удобном онлайн-формате, использовать карту программы лояльности, узнавать информацию об акциях, скидках и распродажах, просматривать историю заказов и количество накопленных бонусов, отслеживать статус заказа, просматривать и добавлять отзывы на товар, добавлять любимые товары и магазины в «Избранное», а также быть на связи с сервисом заботы о клиентах через онлайн-чат, встроенный в приложение.

В мобильном приложении «Зоозавр» представлено более 13 000 наименований товаров для животных: корм для кошек и собак, товары для птиц и грызунов, миски, ошейники, лежаки, домики и игрушки, товары для груминга и ухода, пелёнки, наполнители для туалета, витамины, лакомства, корм для рыб и все необходимое для аквариума. В приложении можно приобрести продукцию всех известных мировых брендов, а также собственных торговых марок «Зоозавра».

Заказ, оформленный через мобильное приложение «Зоозавр», можно получить в любом удобном розничном магазине «Зоозавр» и «Детский мир», оформить доставку курьером до двери или же забрать заказ в любом удобном пункте выдачи (ПВЗ).

«Мобильное приложение „Зоозавр“ — это круглосуточный зоомагазин в вашем смартфоне, который всегда под рукой. Мы ожидаем, что запуск нового сервиса поможет привлечь аудиторию — владельцев домашних животных, для которых важно быстро, удобно и по привлекательным ценам совершить необходимые покупки» Начальник управления по внешним коммуникациям ГК «Детский мир» Юлия Поликарпова.

Мобильное приложение «Зоозавр» доступно для скачивания с помощью смартфонов на базе iOS и Android.