У «Смешариков» появился официальный интернет-магазин

Группа Компаний «Рики» — правообладатель российских анимационных брендов «Смешарики» и «Малышарики» — запустила интернет-магазин.

«Единственный официальный интернет-магазин товаров под брендами „Смешарики“ и „Малышарики“ представляет ассортимент эксклюзивной продукции, доступной для заказа только на страницах Smeshop», — говорится в сообщении. Персонажи появятся на разработанных для Smeshop предметах гардероба, аксессуарах и гаджетах.

Дизайн товаров Smeshop ориентирован на взрослую аудиторию, однако некоторые изделия из коллекций будут представлены и в размерах для детей.

В каталог Smeshop войдут футболки, толстовки, сумки, а также чехлы для iPhone. В скором времени ассортимент магазина пополнится свитшотами, бомберами, майками и шортами, кедами и худи, платьями, легинсами, юбками и шапками. Кроме того, в Smeshop будут продаваться чашки, маски для сна, зонты, пледы для дома, флеш-накопители, портативные аккумуляторы, а также аксессуары, в том числе, чехлы для iPad, кейсы для ноутбуков, визитницы, ремешки для часов, кошельки, чехлы на чемодан, багажные бирки, рюкзаки и ремни.

Отмечается, что продукция Smeshop создана из материалов нового поколения, так называемой «умной ткани» — гипоаллергенного полиэстера.

Коллекции товаров будут выпускаться ограниченным тиражом, без последующего возобновления.

Обновление ассортимента за счет новых товаров и дизайнов планируется каждые две недели, сообщает компания.