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У турбо-страниц появились автоматические отчёты по продажам

Команда Яндекс.Метрики сообщила, что для турбо-страниц магазинов с подключенным счетчиком начнут автоматически создаваться отчеты по электронной коммерции. Теперь для подробного анализа продаж, вебмастерам не нужно дополнительно размечать товары и включать опцию «Электронная коммерция» в настройках счетчика.

Чем полезны отчёты по электронной коммерции

Это специальные отчёты для интернет-магазинов, которые позволяют подробно анализировать продажи. В отличие от целей, отчёты по электронной коммерции показывают не просто факт оформления заказа, но и множество других полезных сведений:

  • самые популярные товары, категории и бренды;

  • товары, которые часто добавляют в корзину — но не покупают;

  • средний доход на покупку и на визит;

  • общий доход, доход в разбивке по каналам привлечения трафика и другую статистику.

С помощью этих отчётов магазины могут находить больше подсказок по работе с рекламными каналами — например, видеть, какие из них приводят покупателей с самым высоким средним чеком. Помимо этого, можно быстро выделять самые популярные товары, категории и бренды, анализировать возраст, пол и интересы покупателей с учётом суммы заказа, отслеживать отдачу от промокодов.

Чтобы подробная статистика продаж с сайта начала поступать в Метрику, нужно настроить их передачу, включить опцию «Электронная коммерция» в настройках счётчика и обновить его код на всех страницах сайта.

Как включить отчёты по электронной коммерции для Турбо-страниц

Для турбо-страниц магазинов с подключенным счетчиком не нужно дополнительно размечать товары и включать опцию «Электронная коммерция» в настройках счётчика. Отчёты начнут создаваться автоматически и появятся в общем списке отчётов:

Если данные по турбо-страницам нужно посмотреть отдельно, это можно сделать с помощью группировки или сегмента «Турбо».

Автор: Анна
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