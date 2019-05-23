У «ВкусВилл» появится двухэтажный мультитемпературный РЦ на МКАДе

В 2019 году ритейлер «ВкусВилл» арендует у PNK Group более 87 000 кв. м, а через два года расширит площади на 21 000 кв. м. Объект уже возводится в «PNK Парке Вешки». Консультантом сделки выступила компания Cushman & Wakefield.

Российский девелопер промышленных объектов PNK Group и сеть магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл» подписали соглашение об аренде мультитемпературного распределительного центра по индивидуальному проекту общей площадью 108 000 кв. м. Согласно договору, ритейлер займет здание в два этапа: в 2019 году — более 87 000 кв. м, а в 2021-м — остальные 21 000 кв. м.

Часть распределительного центра будет двухэтажной: с рабочей высотой первого этажа 6 м, второго — 8 м. Общая высота этой части здания равна 18 м.

Возведение индустриального здания уже началось в «PNK Парке Вешки», расположенном в 0,5 км от МКАД по Алтуфьевскому шоссе.

В распределительном центре «ВкусВилл» предусмотрено несколько зон с поддержанием температурных режимов, в том числе зона глубокой заморозки. Также в здании будут встроены 5 административно-офисных блоков разной этажности общей площадью более 5 300 кв. м.

«Основной особенностью проекта для „ВкусВилл“ является двухэтажная часть здания распределительного центра. Погрузочно-разгрузочные зоны первого и второго этажей будут полностью автономны — на каждом этаже предусмотрены доки для фур, рампа внутри здания обеспечит складской технике свободное перемещение между этажами. Нагрузка на полы верхнего этажа рассчитана под высокостеллажное хранение — 4 т/кв. м. Несмотря на такую нагрузку, шаг колонн на первом этаже составит 12×12 м, на втором этаже — 24×12 м, — отмечает управляющий директор PNK Group Екатерина Морозова. — Мы планируем предоставить клиенту доступ в здание уже в IV квартале 2019 года»

«Запуск распределительного центра в Вешках — это новая ступень в развитии нашей компании. Впервые «ВкусВилл» получает склад, полностью соответствующий логистическим требованиям компании. РЦ «Вешки» позволит нам сохранить темп развития нашей сети на требуемом уровне, — отмечает генеральный директор «ВкусВилл» Алексей Фарафонов.