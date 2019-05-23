У «ВкусВилл» появится двухэтажный мультитемпературный РЦ на МКАДе
В 2019 году ритейлер «ВкусВилл» арендует у PNK Group более 87 000 кв. м, а через два года расширит площади на 21 000 кв. м. Объект уже возводится в «PNK Парке Вешки». Консультантом сделки выступила компания Cushman & Wakefield.
Российский девелопер промышленных объектов PNK Group и сеть магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл» подписали соглашение об аренде мультитемпературного распределительного центра по индивидуальному проекту общей площадью 108 000 кв. м. Согласно договору, ритейлер займет здание в два этапа: в 2019 году — более 87 000 кв. м, а в 2021-м — остальные 21 000 кв. м.
Часть распределительного центра будет двухэтажной: с рабочей высотой первого этажа 6 м, второго — 8 м. Общая высота этой части здания равна 18 м.
Возведение индустриального здания уже началось в «PNK Парке Вешки», расположенном в 0,5 км от МКАД по Алтуфьевскому шоссе.
В распределительном центре «ВкусВилл» предусмотрено несколько зон с поддержанием температурных режимов, в том числе зона глубокой заморозки. Также в здании будут встроены 5 административно-офисных блоков разной этажности общей площадью более 5 300 кв. м.
«Основной особенностью проекта для „ВкусВилл“ является двухэтажная часть здания распределительного центра. Погрузочно-разгрузочные зоны первого и второго этажей будут полностью автономны — на каждом этаже предусмотрены доки для фур, рампа внутри здания обеспечит складской технике свободное перемещение между этажами. Нагрузка на полы верхнего этажа рассчитана под высокостеллажное хранение — 4 т/кв. м. Несмотря на такую нагрузку, шаг колонн на первом этаже составит 12×12 м, на втором этаже — 24×12 м, — отмечает управляющий директор PNK Group Екатерина Морозова. — Мы планируем предоставить клиенту доступ в здание уже в IV квартале 2019 года»
«Запуск распределительного центра в Вешках — это новая ступень в развитии нашей компании. Впервые «ВкусВилл» получает склад, полностью соответствующий логистическим требованиям компании. РЦ «Вешки» позволит нам сохранить темп развития нашей сети на требуемом уровне, — отмечает генеральный директор «ВкусВилл» Алексей Фарафонов.
«Проект по размещению мультитемпературного распределительного центра „последней мили“ такого объёма был определенным вызовом для всех участников сделки. Многие эксперты рынка считали это невозможным. Тем не менее, благодаря инновационным строительным технологиям PNK Group мы смогли найти эффективное инженерное решение и комфортную экономику проекта. Для компании „ВкусВилл“ склад в данной локации является стратегическим преимуществом и сможет поддержать активный рост сети в условиях интенсивной городской логистики. Ещё буквально пару лет назад столь уникальный объект можно было бы только купить. Однако сегодня мы видим, что рынок эволюционировал, и, благодаря PNK Group, компания „ВкусВилл“ может остаться в рамках комфортной арендной стратегии», — комментирует руководитель направления по работе с корпоративными клиентами Cushman & Wakefield Александр Кулаков.