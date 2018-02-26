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УАЗ запустил собственный интернет-магазин одежды

Ульяновский автозавод запустил собственный интернет-магазин одежды. В первую коллекцию, которая получила название «Коллекция для побед», вошли толстовки, худи, свитшоты, футболки и спортивные штаны с надписями «Две легенды — один характер» и «Никогда не сдавайся», а также фотографиями внедорожников и Кости Дзю. Спортсмен еще в прошлом году стал амбассадором УАЗа.

Одежду для УАЗ разрабатывали российские дизайнеры. «Они проделали весь путь от начала и до конца: от идеи и эскизов до выкройки и готовых толстовок, футболок, шапок ... Одежда предназначена для путешествий, прогулок и активного отдыха. Коллекция ориентирована на мужчин», — говорится в сообщении компании.

«Я почувствовала дух свободы, волю к победе и широту души. В результате родилась базовая коллекция одежды. Она предназначена для путешествий, прогулок и активного отдыха. Коллекция ориентирована на мужчин, но у каждой модели есть размер, позволяющий и женщинам подобрать для себя понравившуюся вещь», — рассказала дизайнер Мила Выборных.

Первым покупателям достанется подарок — оригинальные боксерские перчатки с автографом Кости Цзю.

Напомним, Ульяновский автомобильный завод — предприятие в Ульяновске, основано в июле 1941 года, входит в состав автомобильного холдинга «Соллерс» (бывший «Северсталь-авто»). УАЗ — российский производитель полноприводных автомобилей: внедорожников, лёгких грузовиков и микроавтобусов.

Автор: igor-nazarov
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