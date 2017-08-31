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УАЗ запустит продажи автомобилей за криптовалюту

Ульяновский автозавод (УАЗ, входит в группу «Соллерс») присоединился к программе лояльности фермерского кооператива LavkaLavka, которая вместо баллов использует внутреннюю криптовалюту биокоин (biocoin). Об этом говорится в сообщении автопроизводителя.

УАЗ и LavkaLavka заключили трёхлетнее соглашение о сотрудничестве. На первом этапе автопроизводитель готов продавать за биокоины новинку — лёгкий коммерческий автомобиль «УАЗ профи», стоимость которого составляет от 649 тысяч рублей.

По словам Бориса Акимова, основателя LavkaLavkа и платформы Biocoin: «Автомобили УАЗ — лучшие друзья российского сельского хозяйства и особенно небольших фермерских хозяйств, с которыми мы работаем. Я приобрел автомобиль УАЗ и для своей собственной фермы, поэтому наше сотрудничество вполне естественно. Покупатель получает в виде баллов криптовалюту, оплачивает ей продукты в магазинах или блюда в кафе. Фермер получает от кооператива биокоины в счет поставок продукции и покупает на них автомобиль. При этом УАЗ уже может использовать биокоины в расчетах с дилерами, а они с покупателями, которые снова отправляются в наши магазины за продуктами. Или, наоборот, покупая продукты от фермеров и накапливая криптовалютные баллы, клиенты могут потратить их на машину. Ведь УАЗ сегодня — это и машина для города — особенно, если у городского жителя есть дом в деревне или дача. Получается очень здорово: покупал год-другой продукты и, если курс биокоина вырос, купил себе на начисленные баллы УАЗ. Цель нашей платформы и криптовалюты — объединить бизнесы, которые производят, продвигают или всячески способствуют появлению фермерской и натуральной, экологически чистой продукции. О приеме биокоинов уже объявило более 20 бизнесов и не только в России».

Вадим Швецов, Генеральный директор ООО «УАЗ» так прокомментировал сделку: «В преддверии запуска нового коммерческого автомобиля УАЗ ПРОФИ, мы озадачились над созданием новых современных удобных сервисов для наших клиентов, которые ценят своё время и деньги. Благодаря сотрудничеству с LavkaLavkа, мы выходим на новый уровень взаимодействия с нашими потребителями. УАЗ — первый российский автопроизводитель, который предлагает приобрести за криптовалюту биокоины новый коммерческий грузовой автомобиль УАЗ ПРОФИ, ключевыми преимуществами которого являются грузоподъёмность, мощность в сочетание с топливной эффективностью, уровень комфорта легкового автомобиля и, конечно же, проходимость на уровне других моделей УАЗ. Сейчас мы находимся на стадии серьезной проработки механизма работы с биокоинами и уже к концу этой осени обязательно начнем их внедрение и прием».

LavkaLavka запустила программу лояльности с собственной криптовалютой в начале августа. За каждую покупку клиенты получают биокоины, которые затем могут использовать для полной или частичной оплаты товаров и услуг участников проекта. На кошельки покупателей поступают 5-10% от потраченной суммы в виде биокоинов. Один рубль сейчас равен одному биокоину. Автомобиль «УАЗ патриот» с учётом скидок стоит от 629 тысяч рублей.

Автор: Анна
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