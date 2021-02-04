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Uber купит сервис доставки алкоголя Drizly

Uber купит сервис доставки алкоголя Drizly за $1,1 млрд, сообщает CNBC. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2021 года.

После завершения сделки Drizly станет дочерней компанией Uber, а ее торговая площадка будет интегрирована с приложением Uber Eats. Компания также сохранит автономное приложение Drizly, пишет издание. 90% суммы Uber оплатит собственными акциями, остальные 10% — наличными.

Основанная в 2012 году Drizly — крупнейший в Северной Америке алкогольный онлайн-маркетплейс с услугой доставки напитков. Компания сотрудничает с ретейлерами в 1400 городах. За время существования Drizly привлекла $119,6 млн, следует из данных Crunchbase.

«CEO Drizly Кори Реллас и его удивительная команда добились невероятного успеха, увеличив валовую прибыль более чем на 300% по сравнению с прошлым годом», — заявил генеральный директор Uber Дара Хосровшахи. По его словам, сделка позволит «открыть Drizly аудитории Uber» и расширить его географическое присутствие до «глобального в ближайшие годы».

Uber Eats был ключевым бизнесом Uber во время пандемии, отмечает CNBC. На фоне снижения выручки из-за пандемия компания избавлялась от непрофильных активов: например, продала подразделения аэротакси и беспилотных автомобилей.

Сразу после объявления о сделке акции Uber на премаркете 2 февраля выросли более чем на 5% — до $56. После открытия основной сессии торгов котировки взлетели на 10%, но по состоянию на 18:50 мск рост скорректировался до 6,9% ($56,48 за акцию).

Автор: Анна
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