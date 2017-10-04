Убытки от введения НДС для иностранных интернет-магазинов могут составить до 34 млрд рублей в год

eBay и британская консалтинговая компания EY проанализировали эффекты от введения НДС для иностранной интернет-торговли в других странах и пришли к выводу,что российский бюджет потерпит убытки из-за введения налога.

Специалисты eBay пришли к такому выводу проанализировав данные 2016 года, когда в Россию отправили 233 миллиона посылок со средней стоимостью 1295 рублей. В компании предположили, что если бы тогда НДС уже ввели, это обошлось бы бюджету в 77,8-88,9 миллиардов рублей в год, а поступления составили бы 54,3 миллиарда рублей.

По мнению главы российского eBay Ильи Кретова, введение в России дополнительного налога для иностранных продавцов может стать причиной того, что они уйдут с российского рынка либо заложат НДС в стоимость конечного продукта для компенсации издержек. Например, в случае с eBay продавцы смогут просто «поставить галочку» о том, что не доставляют товары в Россию. В свою очередь это приведёт к «значительному росту» цен как в онлайн так и в офлайн-ритейле, так как российские продавцы, получив монополию внутри страны, смогут поднять цены ещё выше, отметил он.

В исследовании отмечается, что из-за повышения цен потребители, привыкшие к дешёвым товарам, будут искать альтернативные варианты по низким ценам. Это может создать ситуацию, когда некоторые российские компании будут нелегально ввозить продукцию как и раньше, без уплаты НДС и таможенных пошлин.