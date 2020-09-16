Удаленка, прогулки, видеоигры: чего хотят россияне этой осенью

Осень 2020 года — такая же необычная, как и весь год. Если раньше жители страны закупались осенней одеждой, то в этом сентябре пришлось задуматься еще и о товарах для дистанционной работы и учебы. Эксперты Авито выяснили, что покупают россияне к осени и как готовятся к потенциальной второй волне пандемии. В топе запросов «диван», «монитор» и «комбинезон».

В августе и сентябре россияне традиционно начинают готовиться к холодам и запасаться вещами на осень и зиму. Чаще всего в этот период на Авито ищут товары для дома и одежду. В этом году из-за пандемии потребление россиян изменилось — люди стали покупать все для онлайна, например, товары для удаленной работы. Аналитики сервиса выяснили, что больше всего интересовало жителей страны, и как изменились запросы и продажи на платформе в этом году.

В топ-10 запросов на Авито лидируют «кроссовки» — их искали на платформе больше всего. На втором и третьем месте «холодильник» и «диван». В пятерке также оказались запросы «комбинезон» и «телевизор», которые заняли четвертое и пятое место соответственно. На шестой и седьмой строках — «телефон» и «iphone». «Велосипед» популярен даже осенью — он оказался на 8 строчке рейтинга. Десятку замкнули запросы «шкаф» и «кровать».

Топ-10 поисковых запросов на Авито за последний месяц:

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Осенняя хандра и настроение «лежать»

В преддверии холодной осени россияне стараются создать дома комфортную обстановку и ищут мебель и технику для домашнего досуга. На 3 месте в поиске на Авито находится запрос «диван», а продажи в подкатегории «Кровати, диваны и кресла» составляют самый большой процент от всех продаж по России за последний месяц — 2,8%. Вторая важная часть домашнего тандема — телевизор, этот запрос занимает на 5 позицию в поиске, а категория «Телевизоры и проекторы» занимает 1% от продаж.

Любители видеоигр в прошедшем месяце активно интересовались приобретением игровых приставок, при этом в поиске лидирует запрос «ps4» — он находится на 22 позиции в рейтинге всех запросов по стране, а самый главный конкурент PlayStation — Xbox — расположился значительно ниже — на 147 строке. Продажи товаров из категории «Игровые приставки» составляют 0,9% от общих по России.

А если удаленка?

Этой осенью россияне готовятся к потенциально возможной второй волне пандемии, и из-за перспективы остаться работать и учиться из дома, активно интересуются покупкой компьютеров, ноутбуков и рабочих столов. Запрос «компьютер» занял 31 строку рейтинга поиска по всей России, а недалеко от него — на 33 позиции — расположился «ноутбук». Однако, несмотря на то, что компьютеры ищут чаще, чем ноутбуки, по продажам за последний месяц они лидируют: категория «Ноутбуки» заняла 1,3% от всех продаж по России, а «Настольные компьютеры» — 0,8%. На 30 строке поиска расположились «мониторы», а продажи в этой подкатегории составили 0,6% от продаж по стране.

«Компьютерный стол» в прошедшем месяце вышел на 34 позицию поиска, а «компьютерное кресло» оказалось на 172 строке, при этом продажи в категории «Компьютерные столы и кресла» составили 0,8% от общих по России.

Все на прогулку!

Ежегодно осенью традиционно растет спрос на теплые вещи, и в этом году, несмотря на потенциальные риски возвращения режима самоизоляции, наблюдается положительная динамика в количестве запросов и продажах. В топе запросов по одежде оказался «комбинезон», он занял 4 позицию среди всего поиска по России. Ищут как варианты для взрослых, так и для детей, при этом детские комбинезоны заняли суммарно 1% от всех продаж по стране (по 0,5% в категориях «Для девочек» и «Для мальчиков»).

Среди всей обуви на площадке этой осенью самыми популярными стали «ботинки» и «резиновые сапоги», они расположились на 12 и 37 строках рейтинга запросов соответственно. При этом обувь для взрослых составила 3,3% от продаж на площадке за последний месяц, а детская — 4,5%.

В категории «Верхняя одежда» все стабильно: в топе поиска — «куртка», этот запрос занимает 15 строку в рейтинге по всей стране. На 40 месте запрос «кожаная куртка», менее популярной оказалась «ветровка» (43 позиция), а 46 строку занял запрос «пальто». Прежде всего россияне стараются «утеплить» детей, объем продаж детской верхней одежды за последний месяц составил 3,6%, а взрослой — 2,4%.