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Уголовное дело о неуплате «Юлмартом» налогов закрыто

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Юлмарт
Юлмарт
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Уголовное дело НАО «Юлмарт», возбужденное в декабре 2016 года по статье «Уклонение от уплаты налогов» прекращено, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина.

Постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного в отношении неустановленных лиц из числа руководства компании, 1 декабря вынес следователь Следственного комитета по Петербургу. По данным агентства, дело было инициировано по результатам проверки налоговой службы, выявившей неуплату в сумме,чуть более 116 млн рублей. Уголовное дело прекращено в следствии установления факта устранения недоимки.

Основным фигурантом дела стал бывший гендиректор «Юлмарта» Сергей Федоринов. В СК ход расследования не комментировали. Представители компании ранее заявляли, что за эти годы ФНС доначислила налогов на 250-260 млн рублей. «Юлмарт» выплатил эту сумму, однако потом оспорил решение налоговой службы в арбитраже. Суд счёл необоснованными претензии ФНС на 130 млн рублей.

Дело против Федоринова прекращено в связи с тем, что «ущерб, причинённый бюджетной системе РФ в результате преступления, возмещён в полном объёме», говорится в постановлении. СК не прокомментировал газете это решение.

В «Юлмарте» назвали прекращение уголовного дела «хорошей новостью» и отметили, что давно урегулировали все финансовые вопросы с ФНС. Представитель ритейлера надеется, что это «покажет рынку, что компания идёт на поправку».

Касенов утверждает, что задолго до возбуждения уголовного дела «Юлмарт» перечислял государству в счёт уплаты налогов денежные средства с существенным профицитом, поэтому никакого ущерба для бюджетов всех уровней не было и не могло быть. Адвокат связывает появление уголовного дела о неуплате налогов со сторонниками акционерного конфликта в «Юлмарте», которые поддерживают миноритария компании Михаила Васинкевича.

О каких сторонниках идёт речь, Касенов не пояснил, но назвал их целью «внесение сумятицы и напряжённости в нормальную работу крупной петербургской компании», а также «наведение страха и ужаса на несговорчивых оппонентов затянувшейся акционерной войны».

С октября 2017 года Дмитрий Костыгин находится под домашним арестом, ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в сфере кредитования.

По версии следствия, в марте 2016 года предприниматель заключил со «Сбербанком» договор об открытии кредита на 1 млрд рублей , предоставив при этом ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта». Полученными деньгами совладелец компании распорядился по своему усмотрению, считают в СК.

Компании и сервисы: Юлмарт, Сбербанк России
Автор: Анна
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