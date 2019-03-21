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Украина ввела санкции против интернет-магазинов «Литрес», «Лабиринт.ру» и «Озон»

Президент Украины Петр Порошенко расширил санкции в отношении российских организаций и физических лиц. Новый санкционный список был принят на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

В числе прочих в список вошли российские книжные издательства: «Эксмо», АСТ, «Яуза», «Яуза-Пресс», «Книжный мир» и «Издательский дом Питер». Также в списке оказались интернет-магазины, торгующие книгами: «Озон.ру», «Литрес» и «Лабиринт.ру».

Указом Порошенко запрещается ведение с данными лицами торговых операций и выполнение экономических и финансовых обязательств перед ними. В части интернет-магазинов провайдерам также запрещается предоставлять доступ к их сайтам.

«Указанный в списке ООО Рексофт владел интернет-магазином OZON в 90е годы, но уже много лет не имеет к компании никакого отношения.

Раньше украинские пользователи имели возможность купить товары на Ozon.ru и заказать их доставку сторонними сервисами. Собственных подразделений, складов или юридических лиц на территории Украины у компании нет.

В выручке компании продажи украинским пользователям составляют очень незначительную долю, но нам очень жаль, что десятки тысяч людей могут лишиться возможности покупать качественные товары на удобной площадке. Ограничение выбора для клиента — это всегда минус, — комментирует пресс-служба OZON.

Санкции введены на следующие три года. В то же время, «в связи с достижением цели введения санкций», по представлению СБУ отменены ограничительные меры по 8 юридическим лицам, большинство из которых прекратило хозяйственную деятельность.

В перечень также попала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) и ее представительство в Киеве.

Автор: Анна
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