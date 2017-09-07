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Украинская соцсеть Nimses запустила продажи товаров за внутреннюю криптовалюту

Соцсеть Nimses запустила раздел Nimses Goods, в котором можно совершать покупки за внутреннюю валюту — «нимы». Пока сервис доступен жителям Киева, сообщает Ain.ua.

Nimses Goods доступен для 200 тысяч пользователей соцсети в Киеве. Чтобы получить доступ к Goods, нужно иметь верифицированный статус «Human» и заплатить 15 тысяч «нимов» в качестве взноса.

Пока в разделе доступны товары и услуги от более чем 50 партнеров соцсети. Ain.ua отмечает, что большая часть компаний не продаёт товары полностью за «нимы», предлагая в обмен на валюту только скидки.

Nimses Goods показывает пользователям товары, которые можно приобрести в радиусе 15 км. Один пользователь может купить один товар каждого продавца в сутки, ограничение действует на время тестового периода. Сроки глобального запуска Nimses Goods в соцсети не называют.

После покупки товара со счета пользователя списываются «нимы» и переводятся на счет магазина. Взамен покупатель получает код, который нужно активировать в магазине за 24 часа — по истечении суток забрать товар уже нельзя.

Автор: Анна
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