«Укрпочта» запустила услугу оплаты доставки отправления получателем

«Укрпочта» запустила в пилотном формате услугу оплаты доставки отправления получателем, а также добавила возможность для отправителя оплатить пересылку почтового перевода. Эти сервисы пользуются большим спросом у тех, кто торгует на различных интернет-площадках. Ранее из-за отсутствия подобной функциональности в отделениях «Укрпочты» клиенты выбирали частных операторов, однако теперь у них есть возможность пользоваться услугами ближайшего почтового отделения.

Во время тестирования услуги «Укрпочта» будет сотрудничать с интернет-магазинами, с которыми подписала соответствующий договор, а для регистрации посылок будут использовать API. Также возможность протестировать услугу получат пользователи клиентского личного кабинета, для чего достаточно сделать соответствующую отметку при осуществлении отправки.

В случае отказа получателя оплатить пересылку, отправление возвращается отправителю и он покрывает расходы на доставку, забирая отправления.

Также на пилотном этапе вводится услуга оплаты отправителем пересылки почтового перевода, которая станет удобной для тех, кто хочет самостоятельно оплатить пересылку наложенным платежом вместо получателя. Это будет удобно в том случае, когда продавцы фиксируют цену на товар и хотят, чтобы их получатели не несли никаких дополнительных расходов сверх указанной цены.

«С этими изменениями Укрпочта становится полноценным игроком на рынке доставки для электронной коммерции. Эти нововведения пригодятся как крупным интернет-магазинам, так и мелким представителям е-commerce, которые отныне могут полноценно добавлять Укрпочту, как основную опцию доставки. Теперь продавец имеет возможность показать „чистую“ цену, наиболее привлекательную для клиента, и сделать пересылки более безопасным», — отметил первый заместитель генерального директора Укрпочты Александр Перцовский.

По результатам пилотного тестирования услугу оплаты доставки отправления получателем планируют расширить и на всех отправителей-физических лиц.