«Улыбка радуги» откроет магазины формата shop-in-shop в партнерстве с «Дочками-Сыночками»

Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом «Улыбка радуги» объявляет о сотрудничестве с сетью магазинов детских товаров «Дочки-Сыночки». «Улыбка радуга» в формате shop-in-shop откроется в Москве и в Санкт-Петербурге 26 сентября 2020 года.

Магазины «Улыбка радуги» нового формата появятся на территории магазинов «Дочки-Сыночки» на Уральской ул., 25 в Москве и на Бухарестской ул., 43 в Санкт-Петербурге. У магазинов будет единый вход.

Тестовый период продлится 3-6 месяцев. В это время оплатить товары в магазинах «Улыбка радуги» и «Дочки-Сыночки» можно будет на отдельных кассах. После окончания тестовой работы и получения положительных результатов сотрудничества кассовые узлы планируется объединить. Карты лояльности продолжат работать в обычном формате.

«Улыбка радуги» всегда открыта интересным идеям. Сеть «Дочки-Сыночки» обратилась к нам с предложением о сотрудничестве, и мы решили протестировать формат shop-in-shop. Среди покупателей «Улыбки радуги» много семей с детьми, и мы рады предложить им наши товары на территории магазинов «Дочки-Сыночки». В среднесрочной перспективе при положительном результате тестового периода мы рассматриваем возможность масштабирования данного формата магазинов на всю сеть «Дочки-Сыночки». Отмечу, что инвестиции в открытие магазинов «Улыбка радуги» в формате shop-in-shop сопоставимы с открытием «стандартных» магазинов сети одинаковой площади. Небольшое сокращение затрат мы можем ожидать за счет сокращения ремонтных работ, так как магазины «Улыбка радуги» появятся в действующих магазинах «Дочки-Сыночки». Алексей Баулин, генеральный директор сети магазинов «Улыбка радуги»