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«Улыбка радуги» запустила доставку товаров через сервис «СберМаркет»

Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом «Улыбка радуги» объявляет о начале сотрудничества с сервисом доставки продуктов и товаров первой необходимости «СберМаркет».

Предложение уже доступно жителям Москвы и Санкт-Петербурга, а в четвертом квартале 2020 года будет масштабировано на все регионы присутствия «Улыбки радуги» в России.

Оформить доставку из магазинов «Улыбка радуги» можно на сайте sbermarket.ru или в приложении «СберМаркет», доступном в App Store и Google Play.

 

Цены на товары в «СберМаркете» аналогичны ценам в магазинах «Улыбка радуги», из которых будет собран заказ. Покупатели смогут оформить заказ онлайн с доставкой день в день в удобный двухчасовой интервал. Минимальная сумма заказа составит 1500 рублей, а сборка и доставка заказов до 30 сентября будет бесплатной. Оплата заказа возможна онлайн или банковской картой курьеру при получении заказа.

«Мы чутко реагируем на запросы клиентов и видим, что количество покупателей, которые хотят совершать покупки онлайн растет.

Сотрудничество со «СберМаркетом» дает нам возможность не только привлечь новых покупателей, но и расширить географию доставки товаров.

В среднесрочной перспективе мы рассматриваем возможность открытия дарксторов в локациях, где еще нет магазинов «Улыбка радуги», но есть «СберМаркет».

Алексей Баулин, генеральный директор сети магазинов «Улыбка радуги»

«В сотрудничестве с новым партнёром, торговой сетью „Улыбка радуги“, мы хотим предоставить нашей аудитории широкий выбор товаров для красоты, здоровья и дома. Это важный шаг в развитии непродовольственного направления „СберМаркета“, а клиенты смогут заказывать необходимые товары на дом с большим удобством».

Оксана Маурина, руководитель направления развития бизнеса в сегменте non-food в СберМаркет

Автор: Анна
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