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«Улыбка радуги» запустила оплату без кассиров в приложении B-Pay

Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом «Улыбка радуги» запустила оплату с помощью мобильного телефона вне кассовой зоны. Сервис реализуется с помощью приложения B-Pay, в котором покупатели могут самостоятельно сканировать и оплачивать покупки в смартфоне прямо у полки с товарами.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом самостоятельной оплаты со смартфона, достаточно установить приложение B-Pay от Briskly, доступное в App Store и Google Play, и следовать подсказкам на экране смартфона.

Новая технология позволяет сократить контакты между персоналом магазина и клиентами, а также уменьшить очереди в кассу. При этом оплата наличными или картами через кассира также остается доступной.

Самостоятельная оплата со смартфона вне кассы сейчас тестируется в четырех магазинах «Улыбка радуги» в Санкт-Петербурге, расположенных по следующим адресам: Большая Зеленина ул. 14/18, Большая Морская ул. 28/13, Большой пр. П.С. 14А, Чкаловский пр. 34.

Для запуска были выбраны четыре магазина в центре города с высоким трафиком, где приложение поможет соблюдать социальную дистанцию. К тому же рядом с этими магазинами работает больше всего активных пользователей B-Pay, которые уже оплачивают товары через приложение в умных микромаркетах.

«Внедрение самостоятельной оплаты со смартфона — это плановая задача сети, которая сейчас стала особенно актуальной. Стоять в очереди для оплаты покупок больше не придется.

Посетители магазинов „Улыбка радуги“ смогут оценить еще один плюс нововведения: экономию времени. Процесс оплаты сократится в несколько раз и станет еще более удобным.

Мы прогнозируем, что самостоятельная оплата со смартфоне вне касс будет пользоваться спросом у наших покупателей и позволит привлечь в магазины представителей молодого поколения, которые не любят стоять в очередях. В среднесрочной перспективе мы планируем масштабировать сервис на все магазины сети».

Алексей Баулин, генеральный директор сети магазинов «Улыбка радуги»

«Для Briskly это первый опыт подключения дрогери-ритейлера. До этого мы работали только с продуктовым ритейлом. У „Улыбки радуги“ больше 800 магазинов по всей России, где продается 15 000 различных товаров. Совместно мы сможем сделать покупки товаров по уходу за собой и за домом быстрее и безопаснее. С помощью технологий бесконтактной самостоятельной оплаты со смартфона покупатели, которые все еще избегают покупок в офлайн-магазинах, получат безопасную альтернативу».

Глеб Харитонов, CEO Briskly

Автор: Анна
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