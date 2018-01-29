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Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад

Основатель шведской мебельной корпорации IKEA Ингвар Кампрад умер 27 января у себя дома в Смоланде в окружении близких. Об этом компания сообщила в разосланном пресс-релизе, сообщает шведская газета Aftonbladet.

Кампрад основал IKEA в возрасте 17 лет. Название компании является аббревиатурой от слов Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, то есть имени основателя, названий его семейной фермы, где он проживал, и ближайшей к ней деревни.

С 1988 года Кампрад не занимался операционным управлением компании, но выполнял функции старшего советника. С 1973 года он жил в Швейцарии, а в 2014 году снова вернулся в Швецию.

В официальном заявлении Ikea Кампрад назван одним из величайших предпринимателей XX века.

«Он работал до конца своей жизни, оставаясь верным своему девизу о том, что большая часть дел еще впереди. Ингвар Кампрад был великим предпринимателем с качествами, свойственными жителям юга Швеции, — трудолюбием и упорством, безграничной теплотой и игривой искоркой в глазах», — заявила компания.

В настоящее время компания IKEA владеет одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома с ежегодным доходом порядка 50 миллиардов евро. По состоянию на январь 2018 года корпорация владеет и управляет 412 магазинами в 49 странах. В России магазины IКЕА открываются в составе семейных торговых центров МЕГА. В настоящее время в российских городах работают 14 таких комплексов.

Автор: Анна
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