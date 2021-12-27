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Умер основатель интернет-магазина Holodilnik.ru Валерий Ковалев

Основатель и владелец интернет-магазина Holodilnik.ru Валерий Ковалев умер в возрасте 51 года, рассказал в среду, 5 января ТАСС исполнительный директор «Викимедиа.ру» Станислав Козловский.

Ковалев был также известен также как один из авторов русскоязычной «Википедии». «Это большая и невосполнимая потеря для всех нас. В „Википедии“ он написал огромное количество высококачественных статей», — сказал Козловский.

На портале «Викиновости» сообщается, что Ковалев умер в ночь на 31 декабря 2021 года. «Судя по истории правок, Валерий активно редактировал Википедию до последнего дня своей жизни», — говорится в сообщении портала.

«С горечью сообщаем, что 31 декабря 2021 года скончался Валерий Валерьевич Ковалев, основатель и член совета директоров компании „Эдил-Импорт“ — оператора интернет-магазина „Холодильник.ру“. Причина смерти — острая коронарная недостаточность», — сообщили в пресс-службе компании.

«Именно под управлением Валерия Ковалева „Холодильник.ру“ стал одним из лидеров российского рынка интернет-торговли. Мы все сохраним добрую память о нем», — привели в пресс-службе слова сооснователя и генерального директора компании Дмитрия Фомичева.

В пресс-службе заверили, что руководство компании продолжит и дальше реализовывать видение Ковалева в сфере стратегического развития, а сам интернет-магазин продолжит свою работу в штатном режиме.

Автор: Анна
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