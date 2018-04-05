Университет Иннополис провел испытание дрона для перевозки грузов

Университет Иннополис и компания «Эникс» провели испытания беспилотника для перевозки грузов — за час дрон пролетел 38 километров с почтовой посылкой, после чего вернулся обратно, сообщает пресс-служба министерства информатизации и связи республики.

Испытание дрона проходило на базе технологии беспилотника Т16 компании «Эникс», который может летать на расстояние до 150 километров со скоростью до 30 км/ч на высоте до 4 км. В дальнейшем Иннополис планирует монетизировать это направление, создавая для бизнеса устройства для перевозки грузов. Университет будет брать на себя техническую систему вопроса, а также разрабатывать системы управления.

Как добавляют специалисты Иннополиса, беспилотник легко доставит груз из района казанского логистического почтового центра «Почты России» до почтового отделения Иннополиса и за один полет сможет преодолеть такое расстояние четыре раза. Помимо почтовых грузов беспилотники могут доставлять медикаменты, провизию и любую другую корреспонденцию в места, где нет дорог, дополняется в сообщении.



Сейчас в Иннополисе разрабатывается система управления с искусственным интеллектом, которая позволит беспилотнику корректировать траекторию движения и определять местоположение в реальном времени в зависимости от текущей обстановки, реагируя на препятствия, которых не должно было быть изначально, подчеркнули в ведомстве.

2 апреля «Почта России» также тестировала свой беспилотник. Устройство, стоимостью в 1,2 млн рублей, влетело в дом сразу же после взлета. Представители «Почты России» обвинили разработчика дрона в технической ошибке, а также в том, что за несколько часов до взлета руководство Бурятии решило перенести полет в другое место для «красоты картинки, которую покажут телеканалы».