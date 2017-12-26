UPS снова вошла в число самых уважаемых компаний мира

По итогам ежегодного исследования, проведенного журналом FORTUNE, UPS была признана одной из самых уважаемых компаний мира (World's Most Admired Companies), заняв первое место по всем критериям в своей отраслевой категории.

UPS набрала максимальное количество баллов в своей отрасли, значительно опередив других игроков.

«Для UPS получить столь престижное признание — большая честь, — сказал председатель и генеральный директор UPS Дэвид Эбни (David Abney). — Это подтверждение заслуг нашего коллектива, преданного своему делу, подтверждение достоинств нашей культуры непрерывных инноваций, которая помогает создавать уникальные преимущества для наших клиентов. Именно это служит фундаментом, на котором строится и стоит наша компания».

UPS заняла первое место в сфере доставки по таким критериям, как внедрение инноваций, управление персоналом, использование корпоративных активов, социальная ответственность, качество управления, финансовая устойчивость, долгосрочные инвестиции, качество продуктов и услуг, а также международная конкурентоспособность.

UPS — один из самых известных мировых брендов. Деятельность компании охватывает более 220 стран и территорий мира, и за последние годы UPS получила широкое признание, играя все более важную роль в развитии международной торговли. Вот уже два года подряд UPS занимает первое место в своей отрасли в рейтинге журнала FORTUNE «Самые уважаемые компании».

Чтобы составить список самых уважаемых компаний, журнал FORTUNE совместно со своим партнером Korn Ferry опросил 3 900 руководителей высшего звена, директоров и аналитиков.