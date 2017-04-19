«Уралсиб» подал иск о банкротстве головной структуры «Юлмарта»

Банк «Уралсиб» подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти иск о банкротстве НАО «Юлмарт», головной структуры ритейлера. Сумма исковых требований составляет 65 млн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к одному из кредиторов компании.

Представители пресс-службы банка подтвердили факт подачи искового заявления, но воздержались от дальнейших комментариев. Напомним, что ранее появлялись сообщения о том, что представители онлайн-ритейлера и банка подписали соглашение о реструктуризации кредита на 750 млн рублей, который был выдан компании в прошлом году на пополнение оборотных средств.

«Сделка по реструктуризации долга состоялась, все договоренности, о которых мы объявляли ранее, в силе. Долг перед „Уралсибом“ будет гаситься на основании условий договора о реструктуризации кредитных обязательств „Юлмарта“. Раскрывать данные условия мы не можем по соглашению с банком»,- заявили в пресс-службе «Юлмарта».

Ранее «Сбербанк» также сообщил о намерении подать в арбитражный суд иски о банкротстве трех структур онлайн-ритейлера. Непосредственно сам «Юлмарт» также готовит иск против «Сбербанка».

Проблемы с кредиторами у «Юлмарта» начались во второй половине 2016 года, когда возник конфликт акционеров: Костыгин и Мейер разошлись во мнениях о дальнейшем развитии бизнеса и финансировании ритейлера с другим акционером компании Михаилом Васинкевичем, который контролирует 38,5%.

В марте 2017 года Костыгин сообщил, что конфликт прекращён — стороны договорились о его урегулировании. По его словам, принадлежащие Васинкевичу 38,5% головного холдинга Ulmart Holding Limited будут выкуплены самой компанией.