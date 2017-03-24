Уровень свободных площадей на центральных торговых коридорах Москвы достиг минимума

Согласно исследованию CBRE, доля вакантных площадей на центральных коридорах Москвы по итогам первого полугодия 2019 г. снизилась до 7,7%, став минимальной за последние три года. Основные причины – активное развитие арендаторов, повышенный интерес ритейлеров к улицам. Собственники помещений стали более лояльными и пересмотрели арендные ставки.

За первое полугодие на торговых улицах Москвы открылось 46 ресторанов и 25 предприятий сферы «здоровье и красота». Эти категории сформировали 55% всех открытий. Новыми для города стали 25% открывшихся заведений общепита, остальные – переезды и экспансия (50%). В тройке лидеров по запросам – fashion арендаторы, на них приходится 15% заявок. В последние годы на центральных торговых улицах города увеличивается доля арендаторов категории «рестораны и кафе».

Арендные ставки в первой половине 2019 г. не изменились. Небольшой рост в 5% зафиксирован на улицах – Кузнецкий Мост, Новый Арбат, Покровка, Садовом кольце и на Патриарших Прудах. Прайм ставка аренды повысилась и составила 300 тыс. руб. за кв.м. в год. Срок договора составляет 5 лет, валюта договора аренды – российские рубли. Индексация арендной ставки - в диапазоне от 3 до 7%.