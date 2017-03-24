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Торговая недвижимость RSS

Уровень свободных площадей на центральных торговых коридорах Москвы достиг минимума

Согласно исследованию CBRE, доля вакантных площадей на центральных коридорах Москвы по итогам первого полугодия 2019 г. снизилась до 7,7%, став минимальной за последние три года. Основные причины – активное развитие арендаторов, повышенный интерес ритейлеров к улицам. Собственники помещений стали более лояльными и пересмотрели арендные ставки.

За первое полугодие на торговых улицах Москвы открылось 46 ресторанов и 25 предприятий сферы «здоровье и красота».  Эти категории сформировали 55% всех открытий. Новыми для города стали 25% открывшихся заведений общепита, остальные – переезды и экспансия (50%). В тройке лидеров по запросам – fashion арендаторы, на них приходится 15% заявок. В последние годы на центральных торговых улицах города увеличивается доля арендаторов категории «рестораны и кафе». 

Арендные ставки в первой половине 2019 г. не изменились. Небольшой рост в 5% зафиксирован на улицах – Кузнецкий Мост, Новый Арбат, Покровка, Садовом кольце и на Патриарших Прудах. Прайм ставка аренды повысилась и составила 300 тыс. руб. за кв.м. в год. Срок договора составляет 5 лет, валюта договора аренды – российские рубли. Индексация арендной ставки - в диапазоне от 3 до 7%.

Автор: Александр
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