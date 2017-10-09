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Ущерб от пожара в «Синдика» может дойти до 5 млрд рублей

8 августа в Москве сгорел один из крупнейших строительных рынков «Синдика». Пожар продолжался около 16 часов. Сначала огонь охватил 1000 кв. м, на пике — 55 000 кв. м. Общая площадь рынка — 150 000 кв м. Кровля и внутренние конструкции не выдержали температуры и обрушились.

После начала пожара с рынка эвакуировали примерно 3000 человек. Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что пострадали только двое, одному человеку потребовалась госпитализация.

С ноября 2016 года Ростехнадзор трижды находил нарушения на «Синдике», пишут «Ведомости». Руководство рынка должно было изменить устройство складских помещений на парковке первого этажа. Именно там в итоге и начался пожар.

Владелец «Синдики» — член Совета федерации от Кабардино-Балкарии Арсен Каноков. До этого он был президентом республики. Состояние Каноков оценивается в $500 млн, он занимаем 191-е место списке богатейших людей России по версии Forbes.

В последнее время Каноков распродавал активы. За «Синдику» он, по оценке Knight Frank, мог выручить до 7,5 млрд рублей.

Ущерб от пожара, по предварительным данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), может составить до 5 млрд рублей.

Пожар в торговом центре «Синдика», расположенном на внешней стороне 65-го километра МКАД, вспыхнул в воскресенье во второй половине дня. В течение часа-двух огонь распространился на всю площадь рынка, которая составляет 55 тысяч квадратных метров. Спустя еще некоторое время началось частичное обрушение кровли здания.

О причинах произошедшего пока ничего не известно. В МЧС, впрочем, отметили, что очаги пожара наблюдались одновременно в разных частях рынка, что делает весьма вероятной версию о поджоге.

Автор: Анна
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