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Устаревший ecommerce-код Яндекс.Метрики скоро прекратит работу

Яндекс.Метрика прекращает поддержку устаревшего способа передачи ecommerce-данных, в котором использовался предопределенный набор параметров визитов. Всем, кто использует этот способ и хочет, чтобы статистика продолжила поступать в отчеты, необходимо до 27 марта обновить код для передачи ecommerce-данных.

«Обратите внимание: 13 и 20 марта запланировано профилактическое отключение устаревшего метода передачи данных — в эти дни устаревший код не будет передавать данные в отчеты — а с 27 марта он полностью прекратит работу», — сообщается в блоге Метрики.

Новый код позволяет получить в отчетах больше полезных сведений о товарах —их категории, бренды и конкретные модификации. Помимо этого, можно отслеживать не только добавление товара в корзину, но и удаление из корзины, а еще — просмотры карточек: это поможет лучше понимать, как покупатели взаимодействуют с товарными предложениями. C помощью актуального способа передачи данных можно учитывать и использование промо-кода.

Метрика еще раз отдельно предупредит пользователей, которые не успеют обновить код за две недели до 27 марта. В интерфейсе отчетов по электронной коммерции появится специальное уведомление, а на почту, связанную с аккаунтом на Яндексе, придет напоминание.

Автор: Анна
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