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«Утконос» доставит продукты в продуктоматы Freshlocker

Онлайн-гипермаркет «Утконос» и компания Freshlocker, оператор сети продуктоматов в Москве, объявляют о сотрудничестве в развитии доставки и выдачи продуктовых онлайн-заказов в автоматизированных пунктах самовывоза — продуктоматах.

Онлайн-гипермаркет «Утконос» стал первым партнером компании Freshlocker по доставке заказов своим покупателям через новую сеть продуктоматов. После пилотного периода сотрудничества, компании выходят на основной этап и планируют увеличить объем отгрузок в продуктоматы Freshlocker.

«Мы рады появлению еще одной компании, которая предоставляет качественно работающую сеть, — рассказывает Татьяна Иванова, руководитель проекта „Продуктоматы“. — Наше партнерство позволяет быстрее развивать автоматизированную выдачу онлайн-заказов — альтернативный способ доставки, в востребованность которого у покупателей мы верим. С точки зрения экономики он также может быть интересен: курьер развозит заказы не по пяти адресам в районе, а в одну точку — продуктомат. Поэтому мы продолжим развивать этот формат последней мили за счет собственной и партнерских сетей».

Продуктоматы предоставляют получателям единый по качеству автоматизированный сервис выдачи и оплаты онлайн-заказов. Онлайн-покупатели лояльны к такому формату доставки, поскольку он позволяет самостоятельно выбирать место и время получения заказа.

«Компания „Утконос“ за 18 лет работы оказала серьезное влияние на формирование рынка онлайн-продаж продуктов питания и привычек покупателей. Поэтому мы учитывали экспертизу партнера в развитии сети. Сейчас наша задача не просто сохранить, а улучшить свои показатели при быстром увеличении количества терминалов. В 2019 году мы планируем расширить сеть до 100 штук», — комментирует Евгений Пляхин, исполнительный директор Freshlocker.

Автор: Анна
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