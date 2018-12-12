«Утконос» доставит продукты в продуктоматы Freshlocker

Онлайн-гипермаркет «Утконос» и компания Freshlocker, оператор сети продуктоматов в Москве, объявляют о сотрудничестве в развитии доставки и выдачи продуктовых онлайн-заказов в автоматизированных пунктах самовывоза — продуктоматах.

Онлайн-гипермаркет «Утконос» стал первым партнером компании Freshlocker по доставке заказов своим покупателям через новую сеть продуктоматов. После пилотного периода сотрудничества, компании выходят на основной этап и планируют увеличить объем отгрузок в продуктоматы Freshlocker.

«Мы рады появлению еще одной компании, которая предоставляет качественно работающую сеть, — рассказывает Татьяна Иванова, руководитель проекта „Продуктоматы“. — Наше партнерство позволяет быстрее развивать автоматизированную выдачу онлайн-заказов — альтернативный способ доставки, в востребованность которого у покупателей мы верим. С точки зрения экономики он также может быть интересен: курьер развозит заказы не по пяти адресам в районе, а в одну точку — продуктомат. Поэтому мы продолжим развивать этот формат последней мили за счет собственной и партнерских сетей».

Продуктоматы предоставляют получателям единый по качеству автоматизированный сервис выдачи и оплаты онлайн-заказов. Онлайн-покупатели лояльны к такому формату доставки, поскольку он позволяет самостоятельно выбирать место и время получения заказа.